PILNE: Mieszane dane o zapasach ropy z USA ↔️🛢️

16:30 - Dane EIA o zapasach ropy (USA): Zapasy ropy, zmiana tygodniowa: -3.83mn (Oczekiwano: 1.2mn, Poprzednie: -1.93mn)

Zapasy benzyny, zmiana tygodniowa: 7.7mn (Oczekiwano: 3.9mn Poprzednie: 5.84mn)

Zapasy destylatów, zmiana tygodniowa: 2.7mn (Oczekiwano: 5.59mn Poprzednie: 4.98mn) W ostatnim odczycie danych o ropie i jej produktach, można obserwować wyraźną różnicę między poziomami samego surowca i destylatami. Mimo że ropa odnotowała duży i nieoczekiwany ubytek, wzrost zapasów benzyny jest niemal 2 razy większy niż oczekiwano. Może to wskazywać, że: 1. Producenci przeszacowali podaż a zapotrzebowanie na m.in transport jest znacznie mniejsze niż oczekiwano 2. Przejściowe problemy logistyczne. Rynek znajduje się w fazie wyczekiwania, reakcja na odczyt pozostaje znikoma. OIL.WTI (M1) Źródło: xStation5

