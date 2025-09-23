PILNE: Mieszane PMI z Niemiec i Francji! 💶❓

9:30 - Indeks HCOB PMI za Wrzesień z Niemiec i Francji

PMI Produkcyjny z Francji: 48,1 (Oczekiwany: 50 ,Poprzedni: 50,4)

PMI Kompozytowy z Francji: 48,4 (Oczekiwany: 49,7 ,Poprzedni: 49,8)

PMI Usługowy z Francji: 48,9 (Oczekiwany: 49,6 ,Poprzedni: 49,8)

PMI Produkcyjny z Niemiec: 48.5 (Oczekiwany: 50,2 ,Poprzedni: 49,8)

PMI Kompozytowy z Niemiec: 52,4 (Oczekiwany: 50,7 ,Poprzedni: 50,5)

PMI Usługowy z Niemiec: 52,4 (Oczekiwany: 49,5 ,Poprzedni: 49,3)

Dane PMI z Francji rozczarowały, zwłaszcza w segmencie przemysłowym, który mocno ciąży na ogólnym odczycie. Usługi wypadły nieco lepiej, jednak również poniżej — i tak już niskich oczekiwań. To sygnał, że francuska gospodarka wciąż zmaga się ze strukturalnymi problemami konkurencyjności i popytu zewnętrznego.

Z kolei w Niemczech PMI pokazał bardzo solidne wyniki w usługach i w ogólnym obrazie gospodarki, co sugeruje pewną dozę odporność. Słabszym punktem pozostaje przemysł, który nadal odczuwa presję słabego eksportu i wysokich kosztów energii. Całość wskazuje jednak, że niemiecka gospodarka radzi sobie lepiej niż francuska, co może przełożyć się na różnice w tempie ożywienia obu krajów.

EURUSD notuje umiarkowany wzrost po odczytach, o niecałe 0,1% co sugeruje, że rynek, mimo wszystko interpretuje odczyty jako pozytywne dla Europejskiej gospodarki. Więcej informacji dostarczą w dalszej części dnia, skonsolidowane odczyty ze strefy Euro oraz odczyty z Wielkiej Brytanii.

