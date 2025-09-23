PILNE: Mieszane PMI z Niemiec i Francji! 💶❓

9:30 - Indeks HCOB PMI za Wrzesień z Niemiec i Francji
PMI Produkcyjny z Francji: 48,1 (Oczekiwany: 50 ,Poprzedni: 50,4)
PMI Kompozytowy z Francji: 48,4 (Oczekiwany: 49,7 ,Poprzedni: 49,8)
PMI Usługowy z Francji: 48,9 (Oczekiwany: 49,6 ,Poprzedni: 49,8)
PMI Produkcyjny z Niemiec: 48.5 (Oczekiwany: 50,2 ,Poprzedni: 49,8)
PMI Kompozytowy z Niemiec: 52,4 (Oczekiwany: 50,7 ,Poprzedni: 50,5)
PMI Usługowy z Niemiec: 52,4 (Oczekiwany: 49,5 ,Poprzedni: 49,3)
Dane PMI z Francji rozczarowały, zwłaszcza w segmencie przemysłowym, który mocno ciąży na ogólnym odczycie. Usługi wypadły nieco lepiej, jednak również poniżej — i tak już niskich oczekiwań. To sygnał, że francuska gospodarka wciąż zmaga się ze strukturalnymi problemami konkurencyjności i popytu zewnętrznego.
Z kolei w Niemczech PMI pokazał bardzo solidne wyniki w usługach i w ogólnym obrazie gospodarki, co sugeruje pewną dozę odporność. Słabszym punktem pozostaje przemysł, który nadal odczuwa presję słabego eksportu i wysokich kosztów energii. Całość wskazuje jednak, że niemiecka gospodarka radzi sobie lepiej niż francuska, co może przełożyć się na różnice w tempie ożywienia obu krajów.
EURUSD notuje umiarkowany wzrost po odczytach, o niecałe 0,1% co sugeruje, że rynek, mimo wszystko interpretuje odczyty jako pozytywne dla Europejskiej gospodarki. Więcej informacji dostarczą w dalszej części dnia, skonsolidowane odczyty ze strefy Euro oraz odczyty z Wielkiej Brytanii.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.