PILNE: Mieszany odczyt inflacji Francji. EURUSD bez większej reakcji!

08:45 Francja - Inflacja konsumencka wstępna za październik
- CPI m/m: aktualny 0,1% (prognoza 0,1%; poprzednio: -1%
- HICP m/m: aktualny 0,1% ( prognoza 0,1%; poprzednio: -1,1%
- CPI r/r: aktualny 1,0% ( prognoza 1,0%; poprzednio: 1,2%
- HICP r/r: aktualny 0,9% ( prognoza 1,0%; poprzednio: 1,1%
08:45 Francja - Inflacja producencka PPI za wrzesień
- Aktualny: 0,3% (Poprzednio m/m: -0,2%)
- Aktualny: 0,5% (Poprzednio r/r: 0,1%)
Wstępny odczyt inflacji we Francji za październik pokazuje stabilizację cen. CPI wzrosło o 0,1% w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym wyniosło 1,0%. HICP roczny spadł do 0,9%. Inflacja producencka PPI we wrześniu wzrosła do 0,3% w ujęciu miesięcznym i 0,5% w ujęciu rocznym, odbijając po wcześniejszych spadkach. Dane wskazują na umiarkowaną presję inflacyjną i brak dużych zaskoczeń dla rynku.
Na EUR/USD reakcja jest stonowana.
Źródło: xStation
