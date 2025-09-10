czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

PILNE: Mocny przyrost zapasów ropy w USA. Ropa utrzymuje wcześniejsze wzrosty

16:30 10 września 2025

Zapasy ropy wg DOE wzrosły za zeszły tydzień o 3,94 mln baryłek (oczekiwano spadku na poziomie 1 mln brk, poprzednio był to wzrost na poziomie 2,42 mln brk)

Zapasy benzyny rosną o 1,46 mln brk (oczekiwano spadek na poziomie 0,2 mln brk, poprzednio był to spadek na poziomie 3,8 mln brk)

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Zapasy destylatów rosną o 4,72 mln brk (oczekiwano wzrostu na poziomie 0,1 mln brk, poprzednio był to wzrost o 1,68 mln brk)

Ropa reaguje luką na poziomie 20 centów, odbijając od wsparcia na poziomie 63 USD. Dane sugerują, że mamy już koniec sezonu letniego, kiedy popyt pozostawał wysoki. Rosną nie tylko zapasy ropy, ale również zapasy produktów ropopochodnych. Warto jednak zauważyć, że ceny ropy pozostają wysoko, co jest związane z niepewnością dotyczącą podaży globalnej. Mamy ponowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po ataku Izraela na przywódców Hamasu w Katarze. Dodatkowo zestrzelenie rosyjskich dronów w Polsce wywołuje pytanie dotyczące zaostrzenia sankcji na Rosję, również ze strony USA. 

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

11.09.2025
19:42

Podsumowanie dnia: Wall Street bije rekordy na fali słabszych danych z rynku pracy🗽Dolar pod presją

Amerykańskie indeksy akcji zyskują do rekordowych poziomów. US500 rośnie 0,80% do 6590 punktów, US100 zyskuje 0,70% i przekracza poziom...

 19:06

Micron zyskuje 10% na fali lepszych oczekiwań 🚀

Micron zyskuje dzisiaj 10% do 153 USD za akcję, po tym jak Citi podniosło cenę docelową spółki do 175 USD (ze 150 USD). Cykl wzrostowy na rynku...

 19:05

Bitcoin przekracza 114 tys. USD na fali słabego dolara i wzrostów na Wall Street 📈

Bitcoin zyskuje dziś kolejne 0,5%, rosnąc powyżej 114 tys. USD i zbliżając się do ważnej strefy w rejonie 115 tys. USD. Dolar amerykański traci po słabszych...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację