PILNE: Mocny przyrost zapasów ropy w USA. Ropa utrzymuje wcześniejsze wzrosty

Zapasy ropy wg DOE wzrosły za zeszły tydzień o 3,94 mln baryłek (oczekiwano spadku na poziomie 1 mln brk, poprzednio był to wzrost na poziomie 2,42 mln brk)

Zapasy benzyny rosną o 1,46 mln brk (oczekiwano spadek na poziomie 0,2 mln brk, poprzednio był to spadek na poziomie 3,8 mln brk)

Zapasy destylatów rosną o 4,72 mln brk (oczekiwano wzrostu na poziomie 0,1 mln brk, poprzednio był to wzrost o 1,68 mln brk)

Ropa reaguje luką na poziomie 20 centów, odbijając od wsparcia na poziomie 63 USD. Dane sugerują, że mamy już koniec sezonu letniego, kiedy popyt pozostawał wysoki. Rosną nie tylko zapasy ropy, ale również zapasy produktów ropopochodnych. Warto jednak zauważyć, że ceny ropy pozostają wysoko, co jest związane z niepewnością dotyczącą podaży globalnej. Mamy ponowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po ataku Izraela na przywódców Hamasu w Katarze. Dodatkowo zestrzelenie rosyjskich dronów w Polsce wywołuje pytanie dotyczące zaostrzenia sankcji na Rosję, również ze strony USA.