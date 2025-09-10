PILNE: Mocny przyrost zapasów ropy w USA. Ropa utrzymuje wcześniejsze wzrosty

Zapasy ropy wg DOE wzrosły za zeszły tydzień o 3,94 mln baryłek (oczekiwano spadku na poziomie 1 mln brk, poprzednio był to wzrost na poziomie 2,42 mln brk)
Zapasy benzyny rosną o 1,46 mln brk (oczekiwano spadek na poziomie 0,2 mln brk, poprzednio był to spadek na poziomie 3,8 mln brk)
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Zapasy destylatów rosną o 4,72 mln brk (oczekiwano wzrostu na poziomie 0,1 mln brk, poprzednio był to wzrost o 1,68 mln brk)
Ropa reaguje luką na poziomie 20 centów, odbijając od wsparcia na poziomie 63 USD. Dane sugerują, że mamy już koniec sezonu letniego, kiedy popyt pozostawał wysoki. Rosną nie tylko zapasy ropy, ale również zapasy produktów ropopochodnych. Warto jednak zauważyć, że ceny ropy pozostają wysoko, co jest związane z niepewnością dotyczącą podaży globalnej. Mamy ponowny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po ataku Izraela na przywódców Hamasu w Katarze. Dodatkowo zestrzelenie rosyjskich dronów w Polsce wywołuje pytanie dotyczące zaostrzenia sankcji na Rosję, również ze strony USA.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.