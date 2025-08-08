PILNE: Mocny spadek zatrudnienia w Kanadzie!

Zatrudnienie w Kanadzie za lipiec spada o 40,8 tys. przy oczekiwaniu wzrostu o 10 tys. i przy poprzednim wzroście o 83 tys.

Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 6,9% przy oczekiwaniu wzrostu do 7,0%

Kanadyjski raport o zatrudnieniu za lipiec 2025 okazał się znacznie gorszy od oczekiwań rynkowych, z utratą 40,8 tys. miejsc pracy. Głównym czynnikiem spadku był znaczny odpływ pełnych etatów – pełnoetatowe zatrudnienie zmniejszyło się o 51 tys., podczas gdy zatrudnienie na część etatu wzrosło zaledwie o 10,3 tys., co nie zrekompensowało strat. Wskaźnik bezrobocia pozostał stabilny na poziomie 6,9%, natomiast wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 65,2% z 65,4%, wskazując na mniejsze zaangażowanie w rynek pracy.

Sytuacja ta odzwierciedla wyraźne osłabienie na rynku pracy – po rekordowych wzrostach z poprzedniego miesiąca nastąpił wyraźny zwrot, zwłaszcza w segmencie pełnoetatowym. Pomimo stabilnego bezrobocia, spadek zatrudnienia i niższa aktywność sugerują osłabienie dynamiki zatrudnienia oraz możliwe wyzwania gospodarcze. W kontekście rynkowym para walutowa USDCAD lekko umocniła się po publikacji danych, testując poziomy oporu, co wskazuje, że inwestorzy wykorzystują kluczowe poziomy techniczne do określania ryzyka i celów krótkoterminowych.

Dane te mogą również wpływać na dalsze decyzje polityki monetarnej Banku Kanady, potencjalnie wspierając oczekiwania rynku co do łagodzenia warunków poprzez obniżki stóp procentowych, biorąc pod uwagę słabość rynku pracy i potrzebę stymulacji gospodarczego wzrostu. BoC utrzymuje stopy procentowe bez zmian od marca, a obecnie wyceniana jest kolejna obniżka do końca tego roku.