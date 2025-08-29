Podsumowanie dnia: Akcje technologicznych spóek psują nastroje Wall Street 📉Dolar traci, metale zyskują

- Sesja giełdowa w Europie zakończyła się spadkami i niemal od początku przebiegała pod dyktando sprzedających. Niemiecki DAX cofnął się o blisko 0,6%, francuski CAC40 prawie 0,8%, a brytyjski FTSE zniżkował ponad 0,3%. Sprzedaż detaliczna w Niemczech (wyrównana sezonowo m/m) Lipiec: -1,5% (prognoza: -0,4%, poprzednio: 1%). Niewyrównana sezonowo wzrosła o 1,9% wobec 2,6% prognoz i 4,9% poprzednio
-
Indeksy giełdowe w USA tracą na ostatniej sesji w tygodniu, a kontrakt na Nasdaq 100 (US100) traci ponad 1,2%. Podobnie największe benchmarki US30 i US500 spadają. Rynkowi ciążą spadki cen akcji spółek technologicznych, spośród których najmocniej traci sektor półprzewodników i oprogramowania
- Akcje Nvidia spadają o ponad 3%, podobnie do Taiwan Semiconductor. Walory Broadcomu spadają o ponad 4%, a Oracle traci blisko 6,5%. Najlepiej radzą sobie sektor energetyczny (mimo delikatnych spadków cen ropy i gazu dzisiaj) oraz opieka zdrowotna
- Dzisiejsze dane z USA wypadły mieszanie. Inflacja PCE okazała się zgodna z prognozą, jak również dochody i konsumpcja Amerykanów nie przyniosła niespodzianki. Jednak dane University of Michigan wskazały słabsze nastroje konsumentów i spadek oczekiwań inflacyjnych.
Indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan w sierpniu: 58,2 (prognoza 58,6; poprzednio 58,6)
- Obecna sytuacja: 61,7 (prognoza 60,8; poprzednio 60,9)
- Oczekiwania: 55,9 (prognoza 57,5; poprzednio 57,2)
- Inflacja w ciągu 1 roku: 4,8% (prognoza 5,0%; poprzednio 4,9%)
- Inflacja w ciągu 5-10 lat: 3,5% (prognoza 3,9%; poprzednio 3,9%)
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
USA – Indeks cen PCE r/r (lipiec): 2,6% (prognoza: 2,6%, poprzednio: 2,6%)
-
PCE m/m: 0,2% (prognoza: 0,2%, poprzednio: 0,3%)
Bazowa PCE r/r: 2,9% (prognoza: 2,9%, poprzednio: 2,8%)
-
Wydatki konsumentów m/m: 0,5% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,3%)
-
Dochody osobiste m/m: 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,3%)
-
Realna konsumpcja osobista m/m: 0,3% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,1%)
-
Zapasy detaliczne bez aut (wstępne): 0,1% (poprzednio: -0,1%)
-
Zapasy hurtowe m/m (wstępne): 0,2% (prognoza: 0,1%, poprzednio: 0,1%)
-
Bilans handlowy towarów (wstępny): -103,60 mld USD (prognoza: -90,2 mld, poprzednio: -84,85 mld)
- Dolar amerykański traci praiwe 0,1%, a EURUSD zyskuje. Na rynku metali szlachetnych widzimy silne wzrosty. Złoto rośnie o ponad 0,8% do ponad 3450 USD za uncję, a srebro wybija rekordowe poziomy od jesieni 2011 roku, w okolicach 40 USD za uncję
- Na rynku towarów rolnych wyróżnia się kukurydza, która notuje wzrosty po danych ProFarmer, które sugerują zbiory poniżej szacunków USDA oraz po ostatnim raporcie CoT, który wskazał na zmianę pozycjonowania dużych spekulantów (Managed Money), którzy zwiększyli długie pozycje i zredukowali sporą ilość pozycji krótkich
- Na rynku kryptowalut przeważają spadki, Bitcoin cofnął się do 108 tys. USD a zdecydowana większość altcoinów, w tym Ethereum i Dogecoin tracą
- Inflacja CPI w Polsce za sierpień wzrosła o 2,8% r/r minimalnie poniżej 2,9% prognoz i 3,1% r/r w lipcu, potencjalnie otwierając drogę do wrześniowej obniżki stóp w NBP. Bank podejmie decyzję w przyszłym tygodniu. Miesiać do miesiąća inflacja spadła o -0,1%, prognoza zakładała 0% po wzroście o 0,3% w lipcu
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.