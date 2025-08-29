Srebro zyskuje 1,8% i osiąga najwyższy poziom od września 2011📈

Srebro (SILVER) zyskuje dziś prawie 2% do 39,7 USD za uncję, wsparte przez mocne wzrosty cen złota i słabość indeksu dolara, któremu nie pomogły nawet dzisiejsze, dość solidne dane PCE, które nie wypadły 'recesyjnie' i nie zdradziły oznak silnego spowolnienia konsumpcji. Z drugiej strony publikowane później dane UoM wskazały, że nastroje konsumentów w USA są słabsze, a oczekiwania inflacyjne spadły względem poprzedniego odczytu, co rynek odbiera za 'kolejną kartę' zwiększającą szanse na więcej, niż jedną obniżkę stóp procentowych w USA jesienią. Silna podaż może uruchomić się w okolicach 'psychologicznego' poziomu 40 USD za uncję. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

