🗽 US500 na szczytach

Inwestorzy wracają do zakupów amerykańskich akcji wobec rekordowego sezonu wyników w USA, po tym jak Trump poinformował o toczących się negocjacjach z Iranem. Co prawda Teheran nie przyznaje oficjalnie gotowości do porzucenia środków militarnych, ale inwestorzy nieco "zmęczeni" konfliktem i przyzwyczajeni do nowej rzeczywistości na Bliskim Wschodzie odebrali komentarze Trumpa jako potencjalną gotowość do powolnego "wygaszania" konfliktu przed nadejściem jesieni, gdy w USA odbędą się wybory midterm. W efekcie spadek cen ropy i rentowności wspierają indeksy.

Amerykańskie firmy w tym kwartale pokażą dynamikę wzrostu zysków na poziomie 47,4% r/r wobec ok. 23% r/r oczekiwanych w czerwcu i będzie to wynik najlepszy od 2021 roku (gdy w IV kwartale wzrost wyniósł ponad 91% r/r). Gdyby wyłączyć z obliczeń Alphabet i Amazona, oczekiwana dynamika wzrostu zysków S&P 500 spadłaby z 47,4% do 28,8% r/r - jest to i tak rekordowy poziom od 5 lat.

Większość firm nie tylko pokonuje prognozy analityków, ale także skłania rynek do podnoszenia szacunków zysków dla całego indeksu S&P 500. Według danych FactSet na dzień 31 lipca 86% spółek z S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77% przekroczyło prognozy dotyczące przychodów. Aż 9 z 11 sektorów odnotowało poprawę prognoz zysków dzięki lepszym od oczekiwań raportom oraz rewizjom szacunków EPS.

W kontekście III kwartału 34 spółki podniosły prognozy zysków, podczas gdy jedynie 20 firm przedstawiło negatywne wytyczne. Wskaźnik ceny do oczekiwanych 12 mies. zysków (forward P/E) dla S&P 500 wynosi obecnie 19,6, pozostając poniżej 5-letniej średniej (19,9), nieznacznie powyżej średniej z ostatnich 10 lat (19). Wycena nie wydaje się bardzo wymagająca patrząc na trendy w marżach i ogólną sytuację na rynkach - a także fakt, że indeks znalazł się na historycznym maksimum.

Wykresy US500 i OIL (D1)

Kontrakt w ostatnim czasie dwukrotnie zareagował wzrostami spadając poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) ale obronił się i pokazał zarazem, jak ważne są dla byków okolice 7200 - 7300 punktów. Obecnie indeks notowany jest na historycznym maksimum, choć RSI wynosi niespełna 60 i daje miejsce na potencjalną dalszą zwyżkę. Istotnym wsparciem jest 7500 i 7300 punktów (istotne reakcje cenowe).

Źródło: xStation5

Kontrakt na ropę Brent (OIL) istotnie cofnął się z lokalnego maksimum przy 94 USD i nie zdołała wybić się powyżej 61,8 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego. Ważnym wsparciem, wyznaczonym przez 23,6 Fibo i reakcje cenową są okolice 80 USD za baryłkę.

Źródło: xStation5