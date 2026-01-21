PILNE: Nie będzie ceł związanych z Grenlandią. US100 rośnie niemal 2%

Donald Trump miał przeprowadzić bardzo produktywne spotkanie z przedstawicielami NATO i w ostatnim oświadczeniu wskazał, że Stany Zjednoczone przedstawią ramy dotyczące porozumienia NATO w sprawie Grenlandii.
Jednocześnie Trump wskazuje, że nie zamierza nakładać ceł związanych z Grenlandią, które były zaplanowane na 1 lutego na poziomie 10%.
US100 redukuje niemal wszystkie straty od początku tego tygodnia, rosnąc niemal 2%. Jak widać ponownie sprawdza się schemat "TACO trade":
- Ogłoszenie ceł w weekend
- Eskalacja w trakcie weekendu
- Rynki reagują negatywnie
- W połowie tygodnia deeskalacja
Należy jednak pamiętać, że koniec tematu Grenlandii nie oznacza kompletnej deeskalacji geopolitycznej. W grze wciąż mamy tematy zwiążane z Wenezuelą, Iranem, Rosją, Chinami oraz Fedem. Niemniej na ten moment amerykańskie akcje odzyskują blask, w szczególności przed publikacjami wyników kluczowych spółek technologicznych.
