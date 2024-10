PILNE: Niski odczyt wniosków o zasiłek w USA. Dolar umacnia się

Wnioski o zasiłek: 219 tys. (oczekiwano: 230 tys.; poprzednio: 230 tys.)

Wnioski kontynuowane: 1,829 mln (oczekiwano: 1,85 mln; poprzednio: 1,843 mln)

Indeks Philly Fed: 1,7 (oczekiwano: 0; poprzednio: -7)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wypadają nisko, co potwierdza słowa Powella, że nie ma na razie powodów do obaw w stosunku do rynku pracy. Warto pamiętać, że wnioski powyżej 300 tysięcy zwykle generowały sygnał recesyjny. W ostatni miesiącach wnioski na poziomie 250-260 tysięcy wywoływały spore obawy na rynku, ale obecnie obserwujemy znaczną poprawę sytuacji. Warto też pamiętać, że dopiero wzrost wniosków we wszystkich stanach wywoływałby obawy o faktyczne szerokie zwolnienia w całym kraju.

Dane wywołują umocnienie dolara, który znalazł się pod presją po wczorajszej decyzji Fed o mocnym cięciu stóp procentowych. Widzimy również wyraźne spadki cen obligacji, co oznacza wzrost rentowności.