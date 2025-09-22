PILNE: Nvidia wraca do szczytów po ogłoszeniu gigantycznej inwestycji w OpenAI 🚀

Nvidia planuje zainwestować do 100 miliardów USD w OpenAI w ramach nowego strategicznego partnerstwa. Umowa obejmuje wdrożenie chipów Nvidii o łącznej mocy 10 gigawatów do infrastruktury AI startupu, a pierwsza faza ma ruszyć w drugiej połowie 2026 roku. Szczegóły zostaną doprecyzowane w nadchodzących tygodniach. Po podaniu informacji akcje Nvidii wybiły się z powyżej kluczowych średnich wykładniczych, wracając pod same szczyty wszechczasów. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

