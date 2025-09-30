PILNE: Odczyt JOLTS nieco powyżej oczekiwań, pewność konsumentów w dół!

16:00 - Dane o "JOLTS" (Oferty pracy i rotacja zatrudnienia) z USA za wrzesień:

Liczba ofert pracy: 7,227 mln (prognoza 7,200 mln, poprzednio 7,181 mln)

Wskaźnik ofert pracy: 4,3% (prognoza 4,2%, poprzednio 4,3%)

Liczba dobrowolnych odejść z pracy: 3,091 mln (prognoza 3,165 mln, poprzednio 3,208 mln)

Wskaźnik dobrowolnych odejść: 1,9% (poprzednio 2%)

Liczba zwolnień: 1,725 mln (prognoza 1,827 mln, poprzednio 1,808 mln)

Wskaźnik zwolnień: 1,1% (poprzednio 1,1%)

16:00 - Indeks zaufania konsumentów w USA za wrzesień:

Główny indeks: 94,2 (prognoza 96,0, poprzednio 97,4)

Obecna sytuacja: 125,4 (poprzednio 131,2)

Oczekiwania: 73,4 (poprzednio 74,8)

Wrześniowe odczyty przyniosły pozytywną niespodziankę w liczbie ofert pracy, która wzrosła względem oczekiwań, choć jednocześnie widoczny jest spadek liczby dobrowolnych odejść i wzrost zwolnień. To sugeruje, że firmy wciąż rekrutują, ale pracownicy stają się ostrożniejsi w zmianie pracy.

Z kolei wrześniowy indeks rozczarował, notując wynik poniżej konsensusu, przy spadku bieżącej sytuacji i oczekiwań.

Dla Fed dane są mieszane: solidne oferty pracy wskazują na odporność rynku, ale pogorszenie nastrojów konsumenckich może wzmacniać argumenty za łagodniejszą polityką monetarną.

Lepszy od prognoz odczyt ofert pracy JOLTS może chwilowo wspierać dolara i rentowności obligacji, bo pokazuje, że rynek pracy wciąż jest relatywnie odporny. Jednak słabszy od oczekiwań indeks zaufania konsumentówdziała w przeciwnym kierunku, ograniczając potencjał do dalszych wzrostów USD i rentowności. Dla rynku dane tego typu będą raczej neutralne. Odporność rynku pracy przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów konsumentów zmniejsza ryzyko jastrzębiego Fed, co może wspierać wyceny akcji w najbliższym czasie.