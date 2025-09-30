PILNE: Odczyt JOLTS nieco powyżej oczekiwań, pewność konsumentów w dół!

16:00 - Dane o "JOLTS" (Oferty pracy i rotacja zatrudnienia) z USA za wrzesień:
- Liczba ofert pracy: 7,227 mln (prognoza 7,200 mln, poprzednio 7,181 mln)
- Wskaźnik ofert pracy: 4,3% (prognoza 4,2%, poprzednio 4,3%)
- Liczba dobrowolnych odejść z pracy: 3,091 mln (prognoza 3,165 mln, poprzednio 3,208 mln)
- Wskaźnik dobrowolnych odejść: 1,9% (poprzednio 2%)
- Liczba zwolnień: 1,725 mln (prognoza 1,827 mln, poprzednio 1,808 mln)
- Wskaźnik zwolnień: 1,1% (poprzednio 1,1%)
16:00 - Indeks zaufania konsumentów w USA za wrzesień:
- Główny indeks: 94,2 (prognoza 96,0, poprzednio 97,4)
- Obecna sytuacja: 125,4 (poprzednio 131,2)
- Oczekiwania: 73,4 (poprzednio 74,8)
Wrześniowe odczyty przyniosły pozytywną niespodziankę w liczbie ofert pracy, która wzrosła względem oczekiwań, choć jednocześnie widoczny jest spadek liczby dobrowolnych odejść i wzrost zwolnień. To sugeruje, że firmy wciąż rekrutują, ale pracownicy stają się ostrożniejsi w zmianie pracy.
Z kolei wrześniowy indeks rozczarował, notując wynik poniżej konsensusu, przy spadku bieżącej sytuacji i oczekiwań.
Dla Fed dane są mieszane: solidne oferty pracy wskazują na odporność rynku, ale pogorszenie nastrojów konsumenckich może wzmacniać argumenty za łagodniejszą polityką monetarną.
Lepszy od prognoz odczyt ofert pracy JOLTS może chwilowo wspierać dolara i rentowności obligacji, bo pokazuje, że rynek pracy wciąż jest relatywnie odporny. Jednak słabszy od oczekiwań indeks zaufania konsumentówdziała w przeciwnym kierunku, ograniczając potencjał do dalszych wzrostów USD i rentowności. Dla rynku dane tego typu będą raczej neutralne. Odporność rynku pracy przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów konsumentów zmniejsza ryzyko jastrzębiego Fed, co może wspierać wyceny akcji w najbliższym czasie.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.