PILNE: Odczyt Uniwersytetu Michigan poniżej oczekiwań! 📉🔥

16:00 - Indeksy pewności konsumentów Uniwersytetu Michigan (grudzień):
- Pewność konsumentów: 52.9 (Oczekiwania: 53,3; Poprzednie: 51)
- Bieżące warunki: 50.4 (Oczekiwania: 50.7; Poprzednie: 50.7)
- Oczekiwania przyszłe: 54.6 (Oczekiwania: 55; Poprzednie: 55)
- Oczekiwania inflacji — roczne: 4.2% (Oczekiwania: 4,1%; Poprzednie: 4,5%)
- Oczekiwania inflacji — pięcioletni: 3.2% (Oczekiwania: 3,2%; Poprzednie: 3,4%)
Odczyty pewności konsumentów znalazły się poniżej oczekiwań rynku w prawie wszystkich kategoriach. Obserwować można niepokojącą tendencję, zarówno obecne, jak i przyszłe odczyty pewności spadają — rośnie jednak krótkoterminowa inflacja.
Indeks UoM spada z krótkimi odbiciami w górę od 2020 roku. Obecnie zbliża się on do najniższych poziomów wszech czasów z połowy 2022 roku.
Problemem są też podwyższone oczekiwania inflacyjne, które mimo spadku siły konsumenta wciąż utrzymują się na podwyższonym poziomie. Bardziej umocowane pozostały oczekiwania inflacyjne długoterminowe, jednak nawet i one pozostają powyżej celu FED.
Reakcje na indeksach ograniczone są do minimum.
