PILNE: Odczyty PMI z Niemiec i Francji powyżej oczekiwań!💶📈

9:50 - Odczyt HCOB PMI z Francji za Wrzesień: 48,2 (Oczekiwano: 48,1 Poprzedni: 50,4)
9:55 - Odczyt HCOB PMI z Niemiec za Wrzesień: 49.5 (Oczekiwano: 48.5, Poprzedni 49.8)
We Francji wskaźnik spadł do 48,2 pkt. Lekko powyżej konsensusu, ale wyraźnie poniżej poprzedniego odczytu. Oznacza to powrót poniżej granicy 50 pkt, która oddziela rozwój od kurczenia się aktywności. Wskazuje to na osłabienie dynamiki francuskiego sektora przemysłowego po przejściowej poprawie.
W Niemczech PMI ukształtował się na poziomie 49,5 pkt. Wyżej niż oczekiwano, i jedynie nieznacznie poniżej poprzedniego odczytu. Dane sugerują, że niemiecka gospodarka, mimo iż wciąż balansuje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, pozostaje względnie stabilna, z wolniejszym tempem spadku aktywności niż przewidywano.
Łącznie dane wskazują na utrzymujące się trudności w gospodarce strefy euro, przy czym Francja ponownie staje się słabszym ogniwem, a Niemcy, choć nadal w fazie spowolnienia, radzą sobie nieco lepiej od oczekiwań. Rynki mogą odczytać ten zestaw danych jako umiarkowanie pozytywny sygnał dla perspektyw największej gospodarki Europy, ale jednocześnie potwierdzenie, że ożywienie w całym regionie pozostaje płytkie i kruche.
Na rynku, EURUSD nieznacznie traci po publikacji danych, co może odzwierciedlać rosnące obawy o kondycję francuskiej gospodarki oraz ograniczoną przestrzeń do mocniejszego ożywienia w strefie euro. Z kolei na europejskich indeksach giełdowych reakcja była praktycznie neutralna, co sugeruje, że inwestorzy traktują dzisiejsze dane raczej jako potwierdzenie znanych już trendów, niż nowy impuls do wyceny ryzyka. Brak wyraźnego ruchu na akcjach może też oznaczać, że rynek czeka na silniejsze impulsy jak np. dane z USA czy sygnały z EBC.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Mocny Russel i metale, ATH w Wielkiej Brytanii
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.