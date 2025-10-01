PILNE: Odczyty PMI z Niemiec i Francji powyżej oczekiwań!💶📈

9:50 - Odczyt HCOB PMI z Francji za Wrzesień: 48,2 (Oczekiwano: 48,1 Poprzedni: 50,4)

9:55 - Odczyt HCOB PMI z Niemiec za Wrzesień: 49.5 (Oczekiwano: 48.5, Poprzedni 49.8)

We Francji wskaźnik spadł do 48,2 pkt. Lekko powyżej konsensusu, ale wyraźnie poniżej poprzedniego odczytu. Oznacza to powrót poniżej granicy 50 pkt, która oddziela rozwój od kurczenia się aktywności. Wskazuje to na osłabienie dynamiki francuskiego sektora przemysłowego po przejściowej poprawie.

W Niemczech PMI ukształtował się na poziomie 49,5 pkt. Wyżej niż oczekiwano, i jedynie nieznacznie poniżej poprzedniego odczytu. Dane sugerują, że niemiecka gospodarka, mimo iż wciąż balansuje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, pozostaje względnie stabilna, z wolniejszym tempem spadku aktywności niż przewidywano.

Łącznie dane wskazują na utrzymujące się trudności w gospodarce strefy euro, przy czym Francja ponownie staje się słabszym ogniwem, a Niemcy, choć nadal w fazie spowolnienia, radzą sobie nieco lepiej od oczekiwań. Rynki mogą odczytać ten zestaw danych jako umiarkowanie pozytywny sygnał dla perspektyw największej gospodarki Europy, ale jednocześnie potwierdzenie, że ożywienie w całym regionie pozostaje płytkie i kruche.

Na rynku, EURUSD nieznacznie traci po publikacji danych, co może odzwierciedlać rosnące obawy o kondycję francuskiej gospodarki oraz ograniczoną przestrzeń do mocniejszego ożywienia w strefie euro. Z kolei na europejskich indeksach giełdowych reakcja była praktycznie neutralna, co sugeruje, że inwestorzy traktują dzisiejsze dane raczej jako potwierdzenie znanych już trendów, niż nowy impuls do wyceny ryzyka. Brak wyraźnego ruchu na akcjach może też oznaczać, że rynek czeka na silniejsze impulsy jak np. dane z USA czy sygnały z EBC.

Źródło: xStation5