PILNE: Olbrzymia rewizja w dół danych z rynku pracy USA 📌

Wstępna rewizja benchmarku zatrudnienia w USA na 2025 r. wg. BLS odejmuje 911 tys. etatów (-0,6% r/r) na koniec marca 2025 roku. Rynek oczekiwał, że rewizja wyniesie -682 tys. wobec -818 tys. poprzednio. To kolejne dane, które dają mocny argument Fed za nawet dwiema obniżkami stóp w tym roku. Tak znacząca korekta podważa obraz siły amerykańskiego rynku pracy i wskazuje, że wcześniejsze dane mogły zawyżać faktyczne tempo wzrostu zatrudnienia. Zatem jest już jasne, że obserwujemy dość wyraźne spowolnienie na rynku pracy. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Dla porównania, roczne rewizje benchmarkowe w ciągu ostatnich 10 lat miały średnią absolutną wartość 0,2% całkowitego zatrudnienia poza rolnictwem.

Zgodnie z przyjętą praktyką, ostateczna rewizja benchmarkowa zostanie opublikowana w lutym 2026 r., wraz z publikacją raportu Employment Situation za styczeń 2026 r.

Każdego roku szacunki CES są kalibrowane do pełnych danych o zatrudnieniu pochodzących z Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW).

Dane QCEW opierają się głównie na rejestrach podatkowych dotyczących ubezpieczenia od bezrobocia (UI), które prawie wszyscy pracodawcy mają obowiązek składać.

