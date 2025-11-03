PILNE: PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii lekko powyżej oczekiwań 🇬🇧 📈

Najważniejsze wnioski Produkcja wzrosła pierwszy raz od roku.

Zatrudnienie i nowe zamówienia wciąż spadają.

GBPUSD lekko traci po publikacji danych.

10:30, Wielka Brytania – dane PMI za październik: S&P Global Manufacturing PMI: 49,7; prognoza 49,6; poprzedni 49,6. Brytyjski sektor przemysłowy wysyła pierwsze znaki niepewnego ożywienia, co odzwierciedla pierwszy od roku wzrost produkcji dóbr konsumpcyjnych i pośrednich. Spadki utrzymały się w przypadku dóbr inwestycyjnych, choć ich tempo wyhamowało. Popyt w kraju i za granicą pozostał słaby, a liczba nowych zamówień i eksport wciąż spada. Nieco łagnodniejszy spadek odnotowało również zatrudnienie. Presja cenowe nieco wyhamowały, jednak napięcia w łańcuchach dostaw oraz niepewność związana z cłami i globalnym popytem pozostały na swoim miejscu. Reakcja funta pozostaje ostrożna, a kurs GBPUSD waha się między niewielkimi wzrostami a spadkami. Z jednej strony raport stanowi pozytywny sygnał dla zmagającego się z trudnościami brytyjskiego sektora przemysłowego. Z drugiej, oznaki łagodzenia presji kosztowej i spadku zatrudnienia mogą wzmocnić oczekiwania na obniżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Źródło: xStation5

