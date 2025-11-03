Wykres dnia - OIL (03.11.2025)

Ceny ropy utrzymują się dzisiaj na stabilnym poziomie 64,80 USD za baryłkę ropy Brent, pomimo zwiększenia wydobycia od grudnia o umiarkowane 137 tys. baryłek dziennie. Decyzja zapadła podczas spotkania w niedzielę.

OPEC+ ogłosił również plany wstrzymania podwyżek produkcji w I kwartale 2026 r. Co mogło zbalansować reakcję na rynku. Decyzja odzwierciedla rosnące obawy o potencjalną nadpodaż ropy na początku przyszłego roku. Amerykańskie sankcje na rosyjskich producentów wprowadzają niepewność podaży z Rosji, kluczowego członka OPEC+. Choć czynniki geopolityczne — takie jak atak ukraińskiego drona na rosyjski port Tuapse — zwiększyły zmienność, rynek pozostał skoncentrowany głównie na perspektywach nadpodaży i słabszej aktywności przemysłowej w Azji.

Po decyzji OPEC+ Morgan Stanley podniósł swoją prognozę dla Brent do 60 USD za baryłkę na początek 2026 r. (z 57,50 USD), wskazując na mniejsze obawy o nadmiar podaży. Z kolei UBS utrzymał prognozę w przedziale 60–70 USD za baryłkę, z celem na koniec roku na poziomie 62 USD. Analitycy spodziewają się, że rynek pozostanie pod presją w 2026 r. z powodu rekordowej produkcji ropy w USA (13,8 mln baryłek dziennie) oraz słabego popytu w Azji.