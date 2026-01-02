PILNE: PMI przemysłowy ze Strefy Euro poniżej oczekiwań! 🏭📉

Podsumowanie odczytów PMI z Europy:
09:15 Hiszpania - Dane PMI za grudzień:
- HCOB Hiszpania PMI dla przemysłu: 51,1 (prognoza 49,6 ; poprzedni 51,5)
09:50 Francja - Dane PMI za grudzień:
- HCOB Francja PMI dla przemysłu: 50.7 (prognoza 50.6; poprzedni 47.8)
09:55 Niemcy - Dane PMI za grudzień:
- HCOB Niemcy PMI dla przemysłu: 47.0 (prognoza 47.7; poprzedni 48.2)
10:00 Strefa Euro - Dane PMI za grudzień:
- HCOB Strefa Euro PMI dla przemysłu: 48.8 (prognoza 49.2; poprzedni 49.6)
PMI strefy euro osłabł bardziej niż oczekiwano, ponieważ produkcja spadła po raz pierwszy od lutego 2025 roku, napędzana gwałtownym pogorszeniem popytu, zwłaszcza eksportu. Nowe zamówienia spadły szybciej, co skłoniło do głębszych cięć w zakupach, zapasach i zatrudnieniu. Łańcuchy dostaw się zacieśniły, a koszty wejściowe wzrosły, jednak firmy nadal obniżały ceny. Pomimo obecnej słabości, optymizm biznesowy skoczył do wieloletnich szczytów.
Kontrastujące zmiany we Francji i Niemczech. Francja była jednym z jasnych punktów raportu, z odbiciem PMI napędzanym gwałtownym wzrostem popytu eksportowego, co pomogło ustabilizować produkcję i złagodzić spadek ogólnych zamówień. Zatrudnienie powróciło do wzrostu, zapasy zostały zmniejszone, a cięcia zakupów złagodzone. Presja kosztowa się zmniejszyła, umożliwiając skromne podwyżki cen, podczas gdy popyt krajowy i niepewność polityczna ograniczały zaufanie.
PMI Niemiec spadł, ponieważ popyt osłabł dalej, prowadzony przez gwałtowne przyspieszenie spadków zamówień eksportowych. Produkcja spadła po długim okresie ekspansji, co skłoniło do głębszych cięć w zatrudnieniu, zakupach i zapasach. Wąskie gardła w dostawach i rosnące koszty wejściowe zwiększyły presję, podczas gdy intensywna konkurencja wymusiła dalsze obniżki cen pomimo wyższych kosztów.
Hiszpania lekko zwalnia. Pod długiej serii wzrostowych odczytów z gospodarki, PMI przemysłowy nie tylko rozczarował ale spadł i znalazł się w terytorium kontrakcji.
EURUSD (D1)
EURUSD przedłużył swoje straty po publikacji danych, po wcześniejszym niepowodzeniu w pobliżu kluczowego oporu wokół 1.1765. Para spadła o około 0.5% w ciągu ostatniego tygodnia, odzwierciedlając szerszą siłę dolara w obliczu bardziej powściągliwych oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych w USA na pierwszy kwartał 2026 roku. Natychmiastowe wsparcie znajduje się w pobliżu 1.1720, podczas gdy prawie wyprzedany RSI (zbliżający się do 30) powinien wzbudzić ostrożność przed dalszymi spadkami.
