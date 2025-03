PILNE: PMI w Wlk. Brytanii powyżej oczekiwań

UK: Wstępne PMI za marzec - zbiorczy:

Wartość: 52

Prognoza: 50,3

Poprzednio: 50,5

UK: Wstępne PMI za marzec - usługi:

Wartość: 53,2

Prognoza: 50,9

Poprzednio: 51,1

UK: Wstępne PMI za marzec - przemysł:

Wartość: 44,6

Prognoza: 46,4

Poprzednio: 46,4

Dane z Wielkiej Brytanii wskazują na odwrotne tendencje w stosunku do Europy kontynentalnej. Odczyt PMI usług okazał się znacznie wyższy od oczekiwań, a także wzrósł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rozczarowujące są za to dane przemysłowe, które w porównaniu do lutego spadły o prawie 2 pkt. Mimo to zbiorczy PMI umocnił się na 52 pkt.

W pierwszej reakcji na dane widzimy lekką wyprzedaż funta brytyjskiego w stosunku do dolara. Źródło: xStation