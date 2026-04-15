Interwencja SPR: z rezerw strategicznych uwolniono 4,1 mln baryłek w odpowiedzi na sytuację w Zatoce Perskiej.

Najważniejsze wnioski Pierwszy spadek od 8 tygodni: zapasy ropy naftowej spadły o 913 000 baryłek .

Rekordowy eksport: wysyłka surowca z USA wzrosła do 5,2 mln baryłek dziennie .

Po ośmiu tygodniach nieprzerwanych wzrostów, amerykańskie zapasy surowej ropy w końcu odnotowały spadek i to pomimo większego uwolnienia zapasów SPR. Choć rynki finansowe z niepokojem śledzą doniesienia z Zatoki Perskiej i mają nadzieje na szybki pokój, najnowsze dane wnoszą nieco optymizmu, wskazując na silny popyt zewnętrzny oraz dynamiczny wzrost roli USA jako kluczowego eksportera surowca. Mimo że sytuacja geopolityczna pozostaje napięta, inwestorzy z nadzieją wypatrują sygnałów deeskalacji, które mogłyby przywrócić stabilność w regionie Cieśniny Hormuz. Kluczowe dane raportu EIA: Zapasy ropy surowcej: spadek o 0,9 mln baryłek (do poziomu 463,8 mln baryłek), co zaskoczyło rynek, gdyż spodziewano się wzrostu zapasów

Rezerwy Strategiczne (SPR): spadek o 4,1 mln baryłek (do 409,2 mln) w związku z interwencyjnym uwalnianiem surowca przez Departament Energii.

Eksport ropy z USA: potężny wzrost o 1,1 mln baryłek dziennie, osiągający poziom 5,2 mln baryłek na dobę .

Zapasy benzyny: gwałtowny spadek o 6,3 mln baryłek , znacznie powyżej prognozowanego uszczuplenia o 1,7 mln. Był to największy spadek od przynajmniej kilkunastu miesięcy

Zapasy destylatów: spadek o 3,1 mln baryłek , co stawia je około 6% poniżej pięcioletniej średniej dla tej pory roku.

Produkcja krajowa: utrzymała się na stabilnym poziomie 13,6 mln baryłek dziennie . Po wielu tygodniach wzrostów mamy spadek zapasów komercyjnych, nawet pomimo uwolnienia rezerw strategicznych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Obecnie obserwujemy bardzo duży spadek zapasów z SPR. Podobna sytuacja miała miejsce w 2022 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP Komentarz Najnowszy raport EIA dostarcza ciekawych wniosków dotyczących odporności amerykańskiego sektora energetycznego. Najbardziej uderzającym faktem jest realny spadek zapasów komercyjnych mimo potężnego zastrzyku ropy z Rezerw Strategicznych (SPR). Uwolnienie ponad 4 milionów baryłek z rezerw państwowych to bezpośrednia odpowiedź na blokadę Cieśniny Hormuz, która odcięła znaczną część globalnego eksportu. Fakt, że mimo takiej podaży zapasy i tak spadły, świadczy o niezwykle silnym popycie krajowym i dodatkowo popycie zewnętrznym. Głównym motorem tych zmian jest ekspansja amerykańskiego eksportu. Wynik na poziomie 5,2 mln baryłek dziennie to dowód na to, że USA stają się gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w dobie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie spadek importu o 1 mln baryłek dziennie dodatkowo zacieśnił bilans krajowy. Pozytywny wydźwięk danych jest jednak tonowany przez tło geopolityczne. Rynek wyraźnie "gra pod pokój". Każda baryłka opuszczająca magazyny w USA jest na wagę złota, dopóki eksport przez Cieśninę Hormuz pozostaje wstrzymany. Bardzo silny popyt na benzynę (wzrost do 9,1 mln baryłek dziennie) sugeruje, że wewnętrzna gospodarka USA wciąż kręci się na wysokich obrotach, co w połączeniu z malejącymi zapasami paliw może stanowić wsparcie dla cen w krótkim terminie. Inwestorzy pozostają jednak ostrożni, licząc, że dyplomacja ostatecznie weźmie górę nad argumentami siłowymi w regionie Zatoki Perskiej. Zapasy ropy i wszelkich produktów spadają dosyć wyraźnie, zbliżając się do 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Ropa nieco odbije tuż przed rolowaniem kontraktów terminowych (rolowanie będzie w dół ze względu na ekstremalne backwardation). Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek zaczyna mieć wątpliwości dotyczące szybkiego rozpoczęcia negocjacji między USA i Iranem, a dodatkowo rynek fizyczny jest ekstremalnie napięty. Źródło: xStation5 Różnica między ceną spot dla Brent oraz kontraktem czerwcowym to blisko 30 dolarów za baryłkę. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

