Poranna odprawa (15.04.2026)

- Rynki rozpoczęły sesję w pozytywnych nastrojach po sygnałach postępu w negocjacjach USA–Iran.
- Wiceprezydent JD Vance wskazał na możliwość „wielkiego porozumienia”, obejmującego reintegrację gospodarczą Iranu w zamian za ustępstwa nuklearne. Zawieszenie broni utrzymuje się od około tygodnia.
- Trump stwierdził, że nie spodziewa się przedłużenia zawieszenia broni, co sugeruje przekonanie o szybkim osiągnięciu porozumienia. Jego komunikacja jest jednak mieszana — z jednej strony mówi o konflikcie „bliskim zakończenia”, z drugiej podkreśla, że operacje nie są jeszcze zakończone. Zasugerował, że najbliższe dni będą kluczowe.
- Rozmowy trwają poprzez kanały dyplomatyczne, w tym z udziałem Pakistanu. Oczekiwana jest kolejna runda negocjacji z udziałem wysokich rangą przedstawicieli USA. Harmonogram jest napięty, a zawieszenie broni działa jako termin graniczny. Najbliższe dni będą kluczowe dla wyniku rozmów.
- Ceny ropy kontynuowały spadki, OIL.WTI jest notowane w okolicach 91,50 USD za baryłkę, a Brent w okolicach 95,60 USD za baryłkę. Nadzieje na deeskalację obniżyły premię geopolityczną. Mimo, że rynek wycenia optymistyczny rezultat negocjacji, to nadal istnieje wiele ryzyk.
- USA oferują normalizację gospodarczą i integrację globalną w zamian za rezygnację Iranu z ambicji nuklearnych. Oznacza to przejście do szerszych ram strategicznych, a nie tylko porozumienia o zawieszeniu broni.
- Sentyment risk-on poprawił się, wspierając rynek akcji. Amsykańskie indeksy zamknęłty się wczoraj nieco poniżej historycznych szczytów, co podkreśla optymizm.
- Badanie Reuters Tankan pokazało największy spadek nastrojów w japońskim przemyśle od trzech lat. Rosnące koszty energii i zakłócenia podaży negatywnie wpływają na sektor. Sektory krajowe pozostają bardziej odporne, ale presja zewnętrzna rośnie.
- Janet Yellen zasugerowała, że Fed może przeprowadzić jeszcze jedną obniżkę stóp w tym roku, mimo rosnących ryzyk inflacyjnych. Perspektywy polityki pozostają bardzo niepewne.
- Zdjęcia satelitarne pokazują, że Iran w czasie zawieszenia broni usuwa zniszczenia z podziemnych baz rakietowych. Nawet połowa infrastruktury rakietowej pozostaje nienaruszona. Sugeruje to przygotowania do ewentualnej dalszej eskalacji.
