Pilne: PMI z Europy wypadają lekko słabiej od oczekiwań; Hiszpania pozytywnie zaskakuje 🔎

09:15, Spain - PMI Data for December:

HCOB Spain Services PMI: actual 57,1; forecast 54,8; previous 55,6;

Hiszpania była wyraźnym liderem wzrostu w regionie — wskaźnik PMI dla usług wzrósł do najwyższego poziomu od dwunastu miesięcy, napędzając silny wzrost wskaźnika composite. Nowe zamówienia wzrosły solidnie, wspierane przez odporny popyt krajowy oraz ciągły wzrost zatrudnienia, nawet pomimo relatywnie słabszej kondycji sektora przemysłowego. Jednocześnie ponownie nasiliła się inflacja kosztów nakładów, odzwierciedlając silniejsze presje kosztowe w sektorze usług, choć ogólna perspektywa na 2026 rok pozostaje pozytywna.

09:45, Italy - PMI Data for December:

HCOB Italy Services PMI: actual 51,5; forecast 54,2; previous 55,0;

HCOB Italy Composite PMI: actual 50,3; previous 53,8;

Wyniki PMI dla Włoch wskazały, że wzrost pozostał marginalnie dodatni, lecz stracił impet — aktywność w usługach wyraźnie spowolniła, mimo że nowe zamówienia silnie wzrosły dzięki popytowi krajowemu. Zamówienia eksportowe nieznacznie spadły, a firmy zwiększały zatrudnienie jedynie w ograniczonym stopniu, przy jednoczesnym dalszym spadku zaległości produkcyjnych. Inflacja kosztów nakładów osłabła, a dynamika cen sprzedaży zmalała, co wywiera presję na marże; choć nastroje pozostały pozytywne, wciąż utrzymywały się poniżej długoterminowej średniej.

09:50, France - PMI Data for December:

HCOB France Services PMI: actual 50,1; forecast 50,2; previous 51,4;

HCOB France Composite PMI: actual 50,0; forecast 50,1; previous 50,4;

Composite PMI dla Francji wskazał na stagnację. Aktywność w sektorze usług wyhamowała, a popyt pozostał w dużej mierze niezmieniony, przy dodatkowym osłabieniu zamówień eksportowych. Presja cenowa wyraźnie osłabła, ograniczając możliwość podnoszenia cen i skłaniając część firm do stosowania rabatów, co — wraz ze słabszym sentymentem — podkreśla kruchą kondycję krajowej gospodarki.

09:55, Germany - PMI Data for December:

HCOB Germany Services PMI: actual 52,7; forecast 52,6; previous 53,1;

HCOB Germany Composite PMI: actual 51,3; forecast 51,5; previous 52,4;

PMI dla Niemiec wskazał na dalszą ekspansję w sektorze usług, choć tempo wzrostu spowolniło, a napływ nowych zamówień zwiększył się jedynie umiarkowanie. Firmy nieznacznie zwiększyły zatrudnienie. Zaufanie biznesu pogorszyło się, a oczekiwania dotyczące nadchodzącego roku spadły do najniższego poziomu od kwietnia, wskazując na bardziej ostrożne perspektywy.

10:00, Euro Zone - PMI Data for December:

HCOB Eurozone Services PMI: actual 52,4; forecast 52,6; previous 53,6;

HCOB Eurozone Composite PMI: actual 51,5; forecast 51,9; previous 52,8;

Composite PMI dla strefy euro pokazał, że wzrost spowolnił do najniższego poziomu od trzech miesięcy, ponieważ popyt na towary i usługi osłabił się pod koniec roku. Presje kosztowe ponownie wzrosły — inflacja kosztów nakładów nasiliła się głównie z powodu wyższych płac w sektorze usług. Ogólnie gospodarka pozostaje w umiarkowanej ekspansji.

10:30, United Kingdom - PMI Data for December:

S&P Global Services PMI: actual 51,4; forecast 52,1; previous 51,3;

S&P Global Composite PMI: actual 51,4; forecast 52,1; previous 51,2;

Brytyjski Composite PMI wskazał jedynie marginalny wzrost aktywności biznesowej — ekspansja była słabsza od wstępnego odczytu oraz poniżej tempa obserwowanego w większej części drugiej połowy roku. Nowe zamówienia powróciły do wzrostu po spadku w listopadzie, wspierane ostrożną poprawą nastrojów klientów i niewielkim odbiciem sprzedaży eksportowej.

PMI ze strefy euro wskazały na spowolnionie, ale wciąż dodatnie tempo wzrostu. Przy czym sektor usług nadal wspiera koniunkturę, a presje kosztowe lekko rosną. W części gospodarek impet wyraźnie słabnie.