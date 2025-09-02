PepsiCo zyskuje 3% po odsłonięciu 4 mld USD pozycji przez Elliott Management 📈

Akcje PepsiCo (PEP.US) próbują dziś odbicia, rosnąc o ponad 3% po informacji, że fundusz aktywistyczny Elliott Management ujawnił pakiet o wartości 4 mld USD w spółce. Po otwarciu sesji na Wall Street widać jednak podaż na akcjach PepsiCo, gdyż część inwestorów „sprzedaje fakt”. Firma zmaga się ze spadającymi wolumenami sprzedaży, a konsumenci nie akceptują wyższych cen produktów, co wywiera presję na wyniki i wzrost biznesu. Znaczący pakiet Elliott Management sygnalizuje, że duży gracz z Wall Street uznał wycenę PepsiCo za potencjalnie atrakcyjną mimo trudnych warunków rynkowych. Jak widać na wykresie poniżej, Pepsi odbija powyżej średniej EMA200, rosnąc o ponad 20% od czerwcowych minimów na poziomie 126 USD za akcję. Jeśli kurs zamknie się powyżej 153 USD, momentum wzrostowe może poprowadzić notowania w kierunku oporu przy 160 USD, wyznaczonego przez price action. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

