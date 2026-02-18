czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
75% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
15:16 · 18 lutego 2026

PILNE: Produkcja przemysłowa w USA powyżej oczekiwań!🏭📈

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

15:15 - Produkcja przemysłowa w USA za Styczeń:

  • Produkcja przemysłowa (MoM): 0,7% (Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,4%; Rewizja: 0,2%)
  • Produkcja przemysłowa (YoY): 2,3% (Poprzednio: 1,99%)
  • Produkcja wytwórcza (MoM): 0,6%(Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,2%)
  • Wskaźnik użycia mocy przerobowych: 76,2% (Oczekiwano: 76,6%*; Poprzednio: 77,3%; Rewizja: 75,7%)

*Konsensus: Bloomberg 

Produkcja przemysłowa w USA okazała się powyżej oczekiwań, wzrost nastąpił zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. 

Na co warto zwrócić uwagę to że produkcja wzrosła mimo spadku użycia mocy przerobowych.

To samo z siebie mogłoby wskazywać na poprawę efektywności przemysłu. Jednak biorąc pod uwagę istotne rewizje danych z poprzednich miesięcy, można zadać sobie pytanie o jakość danych i benchmarków. 

 

20 lutego 2026, 19:52

Podsumowanie dnia: Sąd Najwyższy zatrzymuje cła Trumpa; czy jednak na długo?
20 lutego 2026, 18:38

PILNE: Konferencja Trumpa ws. ceł za 12 min
20 lutego 2026, 16:57

PKB w USA: rozczarowany może być jedynie Trump 🇺🇸
20 lutego 2026, 16:48

Komentarz rynkowy: Sąd Najwyższy unieważnia cła Trumpa! Co dalej?

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata
Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację