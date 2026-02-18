PILNE: Produkcja przemysłowa w USA powyżej oczekiwań!🏭📈

15:15 - Produkcja przemysłowa w USA za Styczeń:
- Produkcja przemysłowa (MoM): 0,7% (Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,4%; Rewizja: 0,2%)
- Produkcja przemysłowa (YoY): 2,3% (Poprzednio: 1,99%)
- Produkcja wytwórcza (MoM): 0,6%(Oczekiwano: 0,4%*; Poprzednio: 0,2%)
- Wskaźnik użycia mocy przerobowych: 76,2% (Oczekiwano: 76,6%*; Poprzednio: 77,3%; Rewizja: 75,7%)
*Konsensus: Bloomberg
Produkcja przemysłowa w USA okazała się powyżej oczekiwań, wzrost nastąpił zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.
Na co warto zwrócić uwagę to że produkcja wzrosła mimo spadku użycia mocy przerobowych.
To samo z siebie mogłoby wskazywać na poprawę efektywności przemysłu. Jednak biorąc pod uwagę istotne rewizje danych z poprzednich miesięcy, można zadać sobie pytanie o jakość danych i benchmarków.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.