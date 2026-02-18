PILNE: Zamówienia na dobra trwałe powyżej oczekiwań!🚨

14:30 - Zamówienia na dobra trwałe z USA za Grudzień: Zamówienia na dobra trwałe (MoM): -1,4% (Oczekiwane: -1,8%*; Poprzednio: 5,4%)

Zamówienia na dobra trwałe – bazowe (MoM): 0,9% (Oczekiwane: 0,3%*; Poprzednio: 0,4%)

Zamówienia na dobra trwałe bez obronności (MoM): -2,5% (Poprzednio: 6,6%)

Zamówienia na dobra trwałe bez transportu (MoM): 0,9% (Oczekiwano: 0,3%*; Poprzednio: 0,4%) 14:30 - Dane o budowach domów z USA za Grudzień: Pozwolenia na budowę: 1,448 mln (Oczekiwane: 1,400 mln*; Poprzednie: 1,411 mln)

Rozpoczęte budowy domów: 1,404 mln (Oczekiwane: 1,310 mln*; Poprzednie: 1,272 mln) *Konsensus: Bloomberg Dane o zamówieniach na dobra trwałe okazały się zauważalnie lepsze od oczekiwań, jednak mimo to, w ujęciu standardowym spadły one nadal o ponad 1% względem Listopada 2025. Lepiej wygląda rynek nieruchomości mieszkaniowych, gdzie obserwować można kolejny wzrost w bardziej stabilnym trendzie. Reakcja pary EURUSD na dane makro z USA jest dość mieszana - w pierwszej reakcji para odnotowała spadek, ale już 2 minuty po tym odczycie widać falę kupujących. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.