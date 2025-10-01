PILNE: Raport ADP mocno poniżej prognoz 📉EURUSD zyskuje

US ADP zmiana zatrudnienia na rynku prywatnym za wrzesień: 32 tys. (prognoza 50,5 tys. po 54 tys. poprzednio). Rynek zwiększa zakłady na dwie kolejne obniżki stóp w USA, w tym roku. ADP wskazuje w komentarzu, że silny rynek pracy, który miał miejsce na początku USA ,osłabł, ustępując miejsca niepewności biznesowej i powolnego zamrożenia zatrudniania, które obserwujemy.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Mocny Russel i metale, ATH w Wielkiej Brytanii
Bitcoin zyskuje 2% i zbliża się do historycznego ATH 📈
Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽
Miedź rośnie, znów blisko ATH! 📈🏗️
