PILNE: Ropa odbija po komentarzach Iranu 🚨Umowy z USA nie będzie?

Kontrakty terminowe na ropę odbijają z okolic 96 USD za baryłkę do ponad 102 USD po tym jak Iran zaprzeczył "optymistycznemu" raportowi Axios, który wskazywał, że memorandum między USA i Iranem może być kwestią kilkudziesięciu godzin.
- Według irańskiej ISNA części raportu Axios pozostają spekulacją, a tekst bardziej przypomina amerykańską listę życzeń niż rzeczywistość; Iran omawia kwestię wojny, a nie problem nuklearny. Teheran twierdzi, że plan USA zawiera ambitne i nierealistyczne propozycje; odrzucał je w ostatnich dniach
- Iran ocenia, że USA nic nie zyska na przegraniu wojny, z którą muszą się zmierzyć, a irańska agencja Tasnim, powołując się na anonimowe źródło, podała, że Iran nie odpowiedział jeszcze na najnowszą propozycję USA, która zawiera nieakceptowalne "czerwone linie".
OIL (interwał M30)
Kontrakt na ropę Brent (OIL) reaguje wzrostem na te komentarze, które stawiają wielki znak zapytania nad tym, czy droga do pokoju zostanie otwarta w ciągu najbliższych 48 godzin. Trump zapowiedział już, że USA wróci do operacji militarnej i bombardowań, jeśli Iran nie wyrazi dobrej woli w negocjacjach.
