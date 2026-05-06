PILNE: Zaskoczenie w danych EIA. Ropa i paliwa w dół!

Tygodniowa zmiana zapasów i paliw:

Ropa: - 2,3 mln brk (prognoza -2,7 mln brk; poprzednio -6,23 mln brk)

Benzyna: -2,5 mln brk (prognoza -1,7 mln brk; poprzednio -6,08 mln brk)

Destylaty: -1,20 mln brk (prognoza -2,0 mln brk; poprzednio -4,49 mln brk)

Dlaczego te dane są ważne:

Te dane są istotne, ponieważ tygodniowa zmiana zapasów ropy i produktów ropopochodnych w USA pozwala ocenić bieżącą równowagę między popytem a podażą na rynku energii, co bezpośrednio przekłada się na ceny ropy oraz nastroje inwestorów. Spadek zapasów ropy zazwyczaj oznacza wyższy popyt lub ograniczoną podaż, co sprzyja wzrostowi cen surowca, natomiast zmniejszenie zapasów benzyny i destylatów wskazuje na utrzymujący się silny popyt zarówno ze strony konsumentów, jak i sektora przemysłowego. Ponieważ dane te publikowane są co tydzień, rynek reaguje na nie bardzo szybko, co czyni je istotnym elementem krótkoterminowego handlu. Dodatkowo mają one wpływ na oczekiwania inflacyjne, ponieważ ropa i jej pochodne są kluczowym składnikiem kosztów transportu i produkcji. W szerszym ujęciu mogą również sygnalizować kondycję gospodarki USA, gdyż wysoki popyt na paliwa zwykle koreluje z większą aktywnością ekonomiczną.

Najnowszy odczyt

Tygodniowe dane o zapasach ropy i paliw w USA pokazują nadal spadkowy trend, jednak z wyraźnie mieszanym obrazem względem oczekiwań rynkowych.

Zapas ropy (crude oil) spadł o 2,3 mln brk, co oznacza kontynuację redukcji, jednak wynik był słabszy od prognozy zakładającej spadek o 2,7 mln brk. Oznacza to, że zapasy maleją, ale w wolniejszym tempie niż oczekiwano, a dodatkowo jest to wyraźne wyhamowanie względem poprzedniego tygodnia, kiedy spadek wyniósł aż 6,23 mln brk.

W przypadku benzyny zapasy również spadły, o 2,5 mln brk, jednak jest to większy spadek niż oczekiwano (-1,7 mln brk). To pozytywne zaskoczenie po stronie popytowej, choć jednocześnie dynamika spadków osłabiła się względem poprzedniego tygodnia (-6,08 mln brk), co może sugerować stopniowe schładzanie konsumpcji paliw.

Z kolei destylaty spadły o 1,20 mln brk, co jest wynikiem słabszym zarówno od prognozy (-2,0 mln brk), jak i od poprzedniego odczytu (-4,49 mln brk). Może to wskazywać na wyraźniejsze osłabienie popytu w segmencie przemysłowym i grzewczym.

Źródło: xStation5