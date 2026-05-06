US Open: Wall Street kontynuuje euforyczne wzrosty 🗽Półprzewodniki zyskują, sektor ropy traci

Arista Networks notuje wzrost, ale inwestorzy skupiają się na marżach

Arista Networks opublikowała kolejny kwartał bardzo silnego wzrostu napędzanego popytem na infrastrukturę AI dla hyperskalerów, jednak reakcja rynku była wyraźnie negatywna. Inwestorzy skoncentrowali się przede wszystkim na słabszych perspektywach marż oraz prognozach, które nie w pełni spełniły wysokie oczekiwania Wall Street.

Spółka osiągnęła w pierwszym kwartale przychody na poziomie 2,71 mld USD, co oznacza wzrost o 35% r/r i wyraźne przebicie konsensusu wynoszącego 2,61 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,87 USD wobec 0,66 USD rok wcześniej. Dynamika billings przyspieszyła do 54% r/r z 43% w poprzednim kwartale, co potwierdza utrzymujący się silny popyt na rozwiązania sieciowe związane z AI.

Mimo bardzo dobrych wyników akcje spadły o niemal 14% w handlu posesyjnym, schodząc poniżej 148 USD po wcześniejszym zamknięciu sesji w okolicach 170 USD. Rynek wydaje się mniej martwić bieżącym popytem, a bardziej tym, czy Arista będzie w stanie utrzymać wysoką rentowność i tempo wzrostu w kolejnych latach.

Marże pod presją

Największe obawy inwestorów wywołały prognozy dotyczące rentowności. Spółka oczekuje, że skorygowana marża operacyjna w drugim kwartale wyniesie 46–47%, wobec 47,8% w Q1 i 48,8% rok wcześniej. Choć skala spadku nie wydaje się duża, reakcja rynku pokazuje, że inwestorzy wyceniali niemal perfekcyjne wykonanie po bardzo silnym rajdzie ANET w ostatnich miesiącach. Przy wysokich wycenach nawet niewielkie oznaki normalizacji marż mogą prowadzić do realizacji zysków. Również całoroczne prognozy okazały się niewystarczające dla rynku. Arista podniosła oczekiwany wzrost przychodów w 2026 roku do 27,7% z wcześniejszych 25%, jednak analitycy liczyli na przedział bliższy 28–30%.

AI pozostaje głównym motorem wzrostu

Fundamentalnie pozycja spółki w boomie związanym z AI pozostaje bardzo silna. Arista zaprezentowała nowe rozwiązania XPO - chłodzone cieczą moduły optyczne dla centrów danych nowej generacji. Według spółki technologia może ograniczyć zapotrzebowanie na przestrzeń rackową nawet o 75% oraz zmniejszyć wykorzystanie powierzchni centrów danych o około 44%. Firma przedstawiła także nową architekturę „universal AI spine” opartą na platformie 7800, stworzoną z myślą o obsłudze coraz bardziej wymagających obciążeń AI oraz redukcji przeciążeń sieciowych. CEO Jayshree Ullal podkreśliła stabilność operacyjną spółki, wskazując na Net Promoter Score na poziomie 89 oraz pozytywne oceny od 94% klientów.

Wall Street pozostaje pozytywnie nastawione

Pomimo gwałtownej przeceny sentyment analityków wobec Aristy pozostaje pozytywny. Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight, określając spółkę jako „jeden z najczystszych sposobów na ekspozycję na cykl wzrostowy AI networking”. Bank zwrócił uwagę, że głównym ryzykiem pozostają ograniczenia podażowe w łańcuchach dostaw, choć jednocześnie podkreślił, że Arista historycznie radziła sobie z nimi lepiej niż wielu konkurentów. Kilka instytucji utrzymało rekomendacje Buy lub Strong Buy po publikacji wyników, a część analityków zdecydowała się nawet podnieść ceny docelowe dla akcji.

Evercore ISI wcześniej wskazywał również Aristę jako potencjalnego beneficjenta projektu Virgo Network od Alphabetu, podkreślając, że architektura platformy dobrze wpisuje się w kompetencje spółki w obszarze wysokowydajnych rozwiązań sieciowych dla AI. Pomimo mocnego spadku po wynikach akcje ANET nadal pozostają około 30% wyżej od początku roku i ponad 87% powyżej poziomów sprzed dwunastu miesięcy, co pokazuje, jak silny popyt inwestorów na spółki powiązane z infrastrukturą AI.