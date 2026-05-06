Złoto rośnie 3% wobec słabnącego dolara amerykańskiego

Złoto i srebro wyraźnie zyskują w środę, 6 maja - głównym motorem spadków jest słabnący dolar, któremu ciążą niższe ceny ropy, ograniczające obawy o wzrost inflacji. Jeszcze tydzień temu znajdowały się pod presją przed posiedzeniem Fed. Obecne wzrosty są jednak wspierane przez sygnały sugerujące możliwy postęp w rozmowach pokojowych z Iranem i spadek rentowności.
Złoto odbija wobec spadku rentowności obligacji
Złoto wyraźnie odbiło w środę, korzystając przede wszystkim ze spadku rentowności obligacji oraz słabszego dolara. Rynek zareagował na informacje sugerujące możliwy postęp w rozmowach USA–Iran, co chwilowo zmieniło układ sił na rynku metali szlachetnych. Dla złota kluczowe pozostaje to, że niższe rentowności ograniczają koszt alternatywny utrzymywania kruszcu. Gdy obligacje oferują wyższy dochód, złoto traci część atrakcyjności, ponieważ samo nie generuje odsetek. W środę ta presja osłabła, co pozwoliło cenie podejść w rejon 50-dniowej średniej EMA, przy 4800 USD za uncję.
Nie oznacza to jednak pełnej zmiany trendu. Po dotarciu do tej technicznej bariery pojawiła się realizacja zysków, co pokazuje, że inwestorzy nadal podchodzą ostrożnie do scenariusza przełomu geopolitycznego. Rynek słyszał już wiele podobnych sygnałów, dlatego część kapitału traktuje obecny ruch raczej jako krótkoterminowe odreagowanie niż początek trwałego impulsu wzrostowego. W najbliższym czasie 50-dniowa EMA pozostaje ważnym poziomem oporu. Trwałe wybicie powyżej tej strefy mogłoby poprawić techniczny obraz złota i otworzyć drogę do dalszego odbicia. Z drugiej strony, każda negatywna informacja z Bliskiego Wschodu może szybko zwiększyć zmienność i sprowadzić notowania z powrotem w okolice 4600 USD. Obecnie rynek złota pozostaje w środowisku podwyższonej niepewności, gdzie o krótkoterminowym kierunku decydują przede wszystkim rentowności, dolar oraz wiadomości z Bliskiego Wschodu.
Źródło: xStation5
Komentarz Giełdowy: Polska w trybie wyczekiwania, Wall Street na rekordach
PILNE: Zaskoczenie w danych EIA. Ropa i paliwa w dół!
US Open: Wall Street kontynuuje euforyczne wzrosty 🗽Półprzewodniki zyskują, sektor ropy traci
PILNE: Ropa odbija po komentarzach Iranu 🚨Umowy z USA nie będzie?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.