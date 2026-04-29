🛢️PILNE: Ropa po zapasach kontynuuje gigantyczne wzrosty. WTI powyżej 105 USD

Rynek ropy naftowej przechodzi obecnie przez fazę ekstremalnej zmienności. Połączenie szokująco niskich danych o zapasach w USA z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie wywindowało ceny WTI o ponad 5% w ciągu jednej sesji, spychając notowania w stronę kluczowych, wielomiesięcznych oporów. Nominalnie mamy dzisiaj do czynienia z największym wzrostem od 2 kwietnia, a procentowo od 21 kwietnia. Choć obecne poziomy wydają się być dosyć wysokie, warto zauważyć, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z ogromnymi rolowaniami kontraktów terminowych w dół (backwardation), co oznacza, że bez tego, ceny ropy naftowej byłyby zdecydowanie wyżej.
Gigantyczny drenaż amerykańskich magazynów
Najnowszy raport EIA przyniósł dane, które jednoznacznie wskazują na gwałtowne zacieśnienie rynku fizycznego. Zapasy surowej ropy w USA skurczyły się o 6,23 mln baryłek, co przy prognozach zakładających symboliczny spadek o 0,23 mln, jest wynikiem miażdżącym.
Jeszcze mocniej uderzają dane dotyczące produktów ropopochodnych:
Benzyna: spadek o 6,07 mln baryłek (oczekiwano -2,1 mln).
Destylaty: spadek o 4,49 mln baryłek (oczekiwano -2,1 mln).
Tak głęboki drenaż zapasów sugeruje, że w obliczu globalnych zawirowań świat desperacko zwraca się ku amerykańskim zasobom, aby łatać luki w podaży. Co istotne, po raz pierwszy kontrakt na grudzień przekroczył poziom 80 USD, co świadczy o tym, że rynek przestaje wierzyć w szybkie rozwiązanie problemów podażowych.
Geopolityka: Trump i scenariusz „oblężenia” Iranu
Głównym paliwem dla trwającego rajdu cenowego nie są jednak same dane statystyczne, lecz doniesienia z Waszyngtonu. Administracja Donalda Trumpa przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami sektora naftowego na temat rozszerzonej blokady Cieśniny Ormuz, która według przecieków mogłaby potrwać nawet wiele miesięcy. Wizja wielomiesięcznego „oblężenia” Iranu i odcięcia jednego z najważniejszych szlaków transportowych świata paraliżuje stronę podażową. Rynek wycenia obecnie scenariusz, w którym ropa z Bliskiego Wschodu zostanie trwale zablokowana, co stawia USA w roli kluczowego, ale i mocno obciążonego dostawcy.
Analiza Techniczna: W stronę ekstremum
Cena ropy WTI błyskawicznie zbliża się do krytycznej strefy oporu, zlokalizowanej między 105 a 110 USD.
Scenariusz byczy: Przebicie poziomu 106,80 USD, czyli zamknięcia świec z początku marca otworzy drogę do tegorocznych maksimów w okolicach 117–119 USD. Momentum jest po stronie kupujących, a trend wzrostowy (wspierany przez 100-godzinną średnią kroczącą) pozostaje nienaruszony. Co więcej, średnia 50 okresowa została przebita tylko na moment.
Scenariusz niedźwiedzi: Reakcja podażowa w obecnej strefie mogłaby doprowadzić do rotacji w dół, gdzie pierwszymi celami będą poziomy 98-100 USD
