Przegląd rynkowy: Rynek odbija po deklaracjach Trumpa

Po piątkowych spadkach na rynkach amerykańskim przyszedł czas na korektę w Europie oraz w Azji. Wyprzedaż napędzana była nie tylko przez rosnące oczekiwania wobec zacieśnienia polityki monetarnej FOMC po publikacji świetnych danych NFP, ale i wyższe ceny surowców energetycznych. Wstrzymały ją komunikaty prezydenta Trumpa, który obwieścił czasowe zawieszenie broni między Iranem a Izraelem.
Geopolityka
W nocy z soboty na niedzielę Izrael przeprowadził atak na cele wojskowe w Iranie – pierwszy od czasu zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia. Izraelskie siły powietrzne uderzyły w kilka celów w kompleksie petrochemicznym w rejonie Mahszahr w południowo-zachodnim Iranie.
Dziś rano Iran przeprowadził akcję odwetową. Ponowny ostrzał odnotowaliśmy także ze strony Izraela. W okolicach południa prezydent Trump zapowiedział czasowe zawieszenie broni między stronami. Ze strony Irańskich sił zbrojnych słyszymy, że zostanie ono złamane w razie ponownego ataku Izraela na Liban.
Surowce energetyczne
Dzisiejsze komunikaty płynące z Białego Domu mocno ograniczyły pokaźne wzrosty cen ropy naftowej Brent (obecnie +1%) oraz WTI (+0,9%). Po otwarciu rynków europejskich ich skala sięgała przeszło 4%.
Wykres 1: OIL (08.05 - 08.06)
Źródło: xStation, 08.05.2026
Indeksy
Na rynku europejskim wyróżnia się słabość niemieckiego DAXa (-0,4%), pod kreską znajdują się jednak także francuski CAC 40 (-0,1%), szwajcarski SMI (-0,2%) oraz polski WIG20 (-0,1%).
Zyskują włoski FTSE MIB (+0,5%) oraz hiszpański IBEX 35 (+0,1%).
Sektory
W azjatyckich godzinach handlu spadki notowaliśmy w większości sektorów. Szczególnie słabo radzili sobie wcześniejsi liderzy – spółki z ekosystemu AI oraz producenci półprzewodników, którym nie pomaga pozycjonowanie na rynkach opcyjnych. Mocno zarysowało się to w Korei Południowej, która była dziś świadkiem ponad 10-proc. spadku Samsunga oraz blisko 8-proc. strat notowanych przez SK Hynix – spółki odpowiadają razem za ok. 50% indeksu KOSPI.
Obecnie sytuacja nieco się normuje.
Wykres 2: Heatmapa dla spółek z rynku europejskiego (08.06.2026)
Źródło: xStation 08.06.2026
Spółki
Na dnie zestawienia dla Stoxx 50 znajdziemy BASF (-3,8%) – niemieckiego giganta z branży chemicznej, Cie de Saint Gobain (-3,5%) – francuski koncern przemysłowy oraz Intesa Sanpaolo (-2,1%) – włoskiego potentata z sektora bankowego. Szczególnie ciekawy wydaje się przypadek Intesy – akcje spadły po tym jak firma ogłosiła ofertę przejęcia najstarszego banku świata (Banca Monte dei Paschi di Siena), opiewającą na 30,6 miliarda euro.
Wykres 3: Zwycięzcy i przegrani w Euro Stoxx 50 (08.06.2026)
Źródło: Bloomberg, 08.06.2026
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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