🚨Iran ogłasza koniec operacji wojskowych przeciwko Izraelowi — ropa traci, US100 zyskuje

Jak donosi agencja FARS Irańskie Siły Zbrojne ogłosiły w poniedziałek zakończenie operacji militarnych przeciwko Izraelowi, ostrzegając jednocześnie, że wznowienie agresji — w tym działań w południowym Libanie — spotka się z "o wiele surowszymi i druzgocącymi środkami." Oświadczenie podała semi-oficjalna agencja Fars News.
Ogłoszenie nastąpiło po weekendowej eskalacji, w której Izrael przeprowadził uderzenie na Bejrut, a Iran odpowiedział salwą rakietową w kierunku terytorium Izraela — najbardziej intensywna wymiana ognia od tygodni.
Prezydent USA Donald Trump zaapelował przed chwilą o natychmiastowe zawieszenie broni, pisząc na platformie X, że "obie strony szukają możliwości natychmiastowego ceasefire." Trump zastrzegł jednak, że blokada pozostaje w mocy do czasu zawarcia finalnego porozumienia, a negocjacje pokojowe "postępują."
Rynki zareagowały asymetrycznie. Nasdaq 100 (US100) zyskał 1,29%— inwestorzy dyskontują redukcję ryzyka eskalacji regionalnej. Ropa naftowa zachowała się odwrotnie: po porannym wybiciu do 98,04 USD gwałtownie zawróciła poniżej 94,60 USD, tracąc weekendową premię geopolityczną. Kurs pozostaje poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej (EMA 50: 97,77), a RSI na poziomie 44 wskazuje na brak impetu po stronie kupujących (interwał D1).
Źródło: xStation
PULS GPW: Piątkowe spadki docierają na WIG
Komentarz walutowy: Kurs dolara zyskuje przez dane i strach
Kalendarz ekonomiczny: Co steruje rynkiem dziś rano❓
Poranna odprawa: Czy rynki otrząsną się po piątkowym "krachu"❓
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.