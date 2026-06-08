🚨Iran ogłasza koniec operacji wojskowych przeciwko Izraelowi — ropa traci, US100 zyskuje

Jak donosi agencja FARS Irańskie Siły Zbrojne ogłosiły w poniedziałek zakończenie operacji militarnych przeciwko Izraelowi, ostrzegając jednocześnie, że wznowienie agresji — w tym działań w południowym Libanie — spotka się z "o wiele surowszymi i druzgocącymi środkami." Oświadczenie podała semi-oficjalna agencja Fars News.

Ogłoszenie nastąpiło po weekendowej eskalacji, w której Izrael przeprowadził uderzenie na Bejrut, a Iran odpowiedział salwą rakietową w kierunku terytorium Izraela — najbardziej intensywna wymiana ognia od tygodni.

Prezydent USA Donald Trump zaapelował przed chwilą o natychmiastowe zawieszenie broni, pisząc na platformie X, że "obie strony szukają możliwości natychmiastowego ceasefire." Trump zastrzegł jednak, że blokada pozostaje w mocy do czasu zawarcia finalnego porozumienia, a negocjacje pokojowe "postępują."

Rynki zareagowały asymetrycznie. Nasdaq 100 (US100) zyskał 1,29%— inwestorzy dyskontują redukcję ryzyka eskalacji regionalnej. Ropa naftowa zachowała się odwrotnie: po porannym wybiciu do 98,04 USD gwałtownie zawróciła poniżej 94,60 USD, tracąc weekendową premię geopolityczną. Kurs pozostaje poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej (EMA 50: 97,77), a RSI na poziomie 44 wskazuje na brak impetu po stronie kupujących (interwał D1).

Źródło: xStation