PULS GPW: Piątkowe spadki docierają na WIG

Poniedziałkowa sesja w Europie otwiera się w niepokoju i wyczekiwania, choć z czasem sentyment ulega poprawie. Bardzo silny raport o zatrudnieniu z USA z piątku sprowokował obawy o zmianę kursu polityki monetarnej, co przy mocno rozgrzanych wycenach, doprowadziło do druzgocącej korekty.
Sytuacji nie poprawiają wydarzenia w Iranie. Umowa pokojowa nie tylko pozostaje w sferze spekulacji, w nocy z niedzieli na poniedziałek, nastąpiła istotna wymiana ognia między Izraelem a Iranem.
O ile większość głównych indeksów w Europie, wyszła na niewielki plus w okolicach południa, to kontrakty na WIG20 tracą ponad 1%, co jest spadkiem powyżej średniej europejskiej z godzin porannych.
Straty na polskiej giełdzie są szerokie jednak w większości pozostają płytkie. Tracą głównie podmioty wrażliwe na popyt konsumencki oraz finanse. Liderem spadków jest KGHM, który traci ok. 4%.
W20 (D1)
Spadki zatrzymały się na linii trendu długoterminowego (czerwona), w okolicy środka kanału konsolidacji między poziomami 3680 a 3470. Strona podażowa przejęła inicjatywę i wydaje się podejmować próby realizacji formacji podwójnego szczytu. Źródło: xStation 5
Wiadomości ze spółki
- Bloober Team (BLO.PL): Spółka zawarła umowę z amerykańskim Skydance Interactive, umowa dotyczy tzw. “Projektu F” nad którym pracuje studio. Spółka zapowiedziała też premierę gry "Saw: Genesis" w wersji cyfrowej na PC która ma się odbyć w czwartym kwartale 2026 roku. Akcje spółki zyskują ok. 1%.
- CEZ (CEZ.PL): Podmiot zależny spółki, nabył 100 proc. udziałów w Techem Solutions, dostawcy usług ciepłowniczych i energetycznych w Niemczech.
- One More Level (LSR.PL): Data premiery gry Valor Mortis, została ustalona na 24 września 2026 r. Jednocześnie, będzie ona też dostępna w usłudze GamePass. Akcje spółki tracą kilkanaście procent w reakcji na wiadomość.
- Orlen (PKN.PL): Polski Koncern Naftowy zyskuje ok. 1,5% na fali wznowionych walk w Zatoce Perskiej.
‼️Trzy rynki warte uwagi w tym tygodniu - US100, EURUSD, USDCAD (08.06.2026)
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