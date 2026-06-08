PULS GPW: Piątkowe spadki docierają na WIG

Poniedziałkowa sesja w Europie otwiera się w niepokoju i wyczekiwania, choć z czasem sentyment ulega poprawie. Bardzo silny raport o zatrudnieniu z USA z piątku sprowokował obawy o zmianę kursu polityki monetarnej, co przy mocno rozgrzanych wycenach, doprowadziło do druzgocącej korekty.

Sytuacji nie poprawiają wydarzenia w Iranie. Umowa pokojowa nie tylko pozostaje w sferze spekulacji, w nocy z niedzieli na poniedziałek, nastąpiła istotna wymiana ognia między Izraelem a Iranem.

O ile większość głównych indeksów w Europie, wyszła na niewielki plus w okolicach południa, to kontrakty na WIG20 tracą ponad 1%, co jest spadkiem powyżej średniej europejskiej z godzin porannych.

Straty na polskiej giełdzie są szerokie jednak w większości pozostają płytkie. Tracą głównie podmioty wrażliwe na popyt konsumencki oraz finanse. Liderem spadków jest KGHM, który traci ok. 4%.

W20 (D1)

Spadki zatrzymały się na linii trendu długoterminowego (czerwona), w okolicy środka kanału konsolidacji między poziomami 3680 a 3470. Strona podażowa przejęła inicjatywę i wydaje się podejmować próby realizacji formacji podwójnego szczytu. Źródło: xStation 5

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