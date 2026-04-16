PILNE: Ropa rośnie i wraca do $100 📈Negocjacje USA z Iranem zajmą 6 miesięcy?

Przywódcy krajów Zatoki Perskiej oraz Europy szacują, że zawarcie porozumienia pokojowego między USA a Iranem może potrwać około sześciu miesięcy. Apelują oni do obu stron o przedłużenie obecnego zawieszenia broni, aby umożliwić dalsze negocjacje. Państwa Zatoki nadal uważają, że Iran dąży do rozwoju zdolności nuklearnych, pomimo niedawnych uderzeń USA i Izraela.

Według regionalnych urzędników, każde porozumienie powinno uniemożliwić Iranowi wzbogacanie uranu oraz zakazać posiadania pocisków balistycznych dalekiego zasięgu.

Przywódcy krajów Zatoki są w większości przeciwni powrotowi do działań zbrojnych i opowiadają się za rozwiązaniem dyplomatycznym pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych.

Jednym z kluczowych postulatów jest natychmiastowe ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz w celu przywrócenia przepływów energii.

Urzędnicy prywatnie ostrzegają, że globalny kryzys żywnościowy może się nasilić, jeśli szlak wodny pozostanie zamknięty dłużej niż do przyszłego miesiąca.

Ceny energii mogą dalej rosnąć, jeśli konflikt będzie się przeciągał poza zakładany harmonogram negocjacji. Ropa naftowa odbija dziś i ponownie zbliża się do poziomu 100 dolarów za baryłkę, co wskazuje, że napięcia na rynku energii wciąż są dalekie od wygaszenia. Źródło: xStation5

