Pokój USA–Iran pod chińskim parasolem?

Najnowsze doniesienia z rynku wskazują, że negocjacje USA–Iran przesuwają się w stronę coraz bardziej spójnych ram porozumienia, choć nadal pozostają istotne punkty sporne. Sekretarz stanu Marco Rubio określił obecne ustalenia jako „dość solidne ramy” potencjalnej umowy, której kluczowym elementem miałoby być ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, strategicznego szlaku odpowiadającego za transport około jednej piątej globalnych dostaw ropy

Najważniejszym nowym elementem w tej układance jest wyraźne włączenie Chin jako potencjalnego gwaranta lub przynajmniej kluczowego pośrednika całego procesu. Iran sygnalizuje, że nie zamierza wchodzić w finalne zobowiązania bez dodatkowych zabezpieczeń polityczno ekonomicznych, a Pekin naturalnie pojawia się jako jedyny aktor zdolny jednocześnie utrzymywać kanały komunikacji z Teheranem i mieć realną dźwignię gospodarczą poprzez handel ropą i mechanizmy sankcyjne.

Z perspektywy rynku oznacza to kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, włączenie Chin de facto zmienia charakter negocjacji z bilateralnych USA–Iran na bardziej wielostronny układ bezpieczeństwa energetycznego, w którym Pekin staje się nieformalnym ubezpieczycielem przepływów przez Ormuz. To tłumaczy, dlaczego scenariusze zakładające ponowne otwarcie cieśniny zaczęły szybciej dyskontować się w cenie ropy, ponieważ Chiny mają interes w stabilnych dostawach jako jeden z największych odbiorców surowca z regionu.

Po drugie, pojawia się wyraźna asymetria strategiczna. Stany Zjednoczone naciskają na szybkie otwarcie Ormuzu i deeskalację ryzyka morskiego, traktując to jako warunek wstępny dalszych rozmów o programie nuklearnym. Iran natomiast próbuje wpisać ten element w szerszy pakiet, w którym nie tylko uzyskuje ulgę sankcyjną, ale też de facto legitymizację roli Chin jako gwaranta równowagi w regionie. W efekcie ciężar negocjacji przesuwa się z samego programu nuklearnego na architekturę bezpieczeństwa energetycznego i logistycznego.

Dla Chin oznacza to potencjalnie bardzo korzystną pozycję, ponieważ bez formalnego uczestnictwa w konflikcie Pekin może stać się kluczowym stabilizatorem przepływów ropy, co wzmacnia jego wpływy na Bliskim Wschodzie i jednocześnie zmniejsza ryzyko szoków cenowych na rynku energii. W praktyce rynek zaczyna wyceniać nie tylko porozumienie USA–Iran, ale również pośrednio układ trójstronny, w którym Chiny pełnią rolę cichego gwaranta funkcjonowania systemu.

W efekcie premia za ryzyko geopolityczne w ropie jest redukowana nie tyle przez sam postęp rozmów nuklearnych, ile przez rosnące przekonanie, że Chiny mogą zostać włączone jako stabilizator całego procesu. Jednocześnie jest to układ bardzo kruchy, ponieważ każda eskalacja wokół transferu wzbogaconego uranu, tempa znoszenia sankcji lub faktycznej kontroli nad Ormuzem może szybko odwrócić sentyment i ponownie podnieść zmienność na rynku energii.