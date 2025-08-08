PILNE: Ropa traci po doniesieniach dot. rozmów USA i Rosji ws. wojny w Ukrainie

Według doniesień medialnych, powołujących się na osoby zaznajomione ze sprawą, Stany Zjednoczone i Rosja mają planować zawarcie porozumienia w sprawie Ukrainy, które utrwali rosyjskie zdobycze terytorialne. Źródła informują, że zakończenie wojny na Ukrainie miałoby oznaczać utrwalenie rosyjskiej okupacji terenów zajętych podczas inwazji wojskowej.

Amerykańscy i rosyjscy urzędnicy pracują nad uzgodnieniem kwestii terytorialnych na potrzeby planowanego szczytu z udziałem prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, który może odbyć się już w przyszłym tygodniu. Stany Zjednoczone starają się uzyskać poparcie Ukrainy oraz swoich europejskich sojuszników dla tej umowy, choć według źródeł jej zawarcie pozostaje bardzo niepewne.

Cena ropy spada dziś o prawie -0,7% i reaguje lekkim spadkiem na te doniesienia, ponieważ ewentualny pokój na Ukrainie mógłby otworzyć drogę do złagodzenia sankcji na rosyjską ropę. Warto zauważyć, że obecne spadki na ropie są najdłuższe od początku tego roku, a cena jest najniższa od początku czerwca.