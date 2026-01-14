PILNE: RPP nie zaskakuje; stopy procentowe w Polsce utrzymane 🏛️🚨

Stopy procentowe w Polsce pozostają na poziomie 4,00% zgodnie z większością ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg. Rynek prognozuje, że do czerwca 2026 r. Rada obniży stopy do 3,50% (2x po 25 pb) i zakończy cykl. Bezpośrednim tłem dla dzisiejszej decyzji są dane o grudniowej inflacji, która według wstępnych szacunków wyhamowała do poziomu 2,4%. Oznacza to, że dynamika cen znalazła się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Choć wynik ten jest sukcesem polityki pieniężnej, RPP zachowuje ostrożność. Ważne będą również jutrzejsze ostateczne dane, które pokażą, czy inflacja faktycznie kształtuje się poniżej celu i rzucą światło na trwałość procesów dezinflacyjnych. Czekamy na oświadczenie po decyzji (godzina 16:00) oraz jutrzejszą konferencję z udziałem prezesa Glapińskiego. Polski złoty zyskuje na krótko po decyzji NBP do dolara amerykańskiego.

