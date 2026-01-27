czytaj więcej
16:02 · 27 stycznia 2026

PILNE: Sentyment konsumentów CB poniżej oczekiwań! 📉

27.01.2026 - Dane o nastrojach konsumentów "Commerce Board" (Styczeń)

Nastroje konsumentów: 

  • Opublikowano: 84,5 
  • Oczekiwano: 90,6
  • Poprzednio: 94,2

Obecne warunki: 

  • Opublikowano: 113,7
  • Oczekiwano: 116,8
  • Poprzednio: 123,6

Przyszłe oczekiwania:

  • Opublikowano: 65,1
  • Oczekiwania: 70,6
  • Poprzednio: 74,6

Odczyt nastrojów konsumenckich okazał się gorszy od oczekiwań rynku, notując 8 spadek z rzędu. 

Co więcej, zauważyć można znaczną różnicę między obecnymi odczuciami a nastrojami na przyszłość.

Indeks przyszłych oczekiwań osiągnął wartość 65,1 i znalazł się a poziomach niewidzianych od czasu kryzysu z 2008 roku.

Jednocześnie, odczyty z zeszłego miesiąca zostały zauważalnie zrewidowane w górę (ok. 4-5 punktów).

Sytuacja konsumentów pogarsza się konsekwentnie od początku 2025 roku. 

EURUSD (M1) 

 

Euro umacnia się o ok. 0,15% w reakcji na odczyt. 

Źródło: xStation5

 

2 lutego 2026, 17:10

