PILNE: Sentyment konsumentów CB poniżej oczekiwań! 📉

27.01.2026 - Dane o nastrojach konsumentów "Commerce Board" (Styczeń) Nastroje konsumentów: Opublikowano: 84,5

Oczekiwano: 90,6

Poprzednio: 94,2 Obecne warunki: Opublikowano: 113,7

Oczekiwano: 116,8

Poprzednio: 123,6 Przyszłe oczekiwania: Opublikowano: 65,1

Oczekiwania: 70,6

Poprzednio: 74,6 Odczyt nastrojów konsumenckich okazał się gorszy od oczekiwań rynku, notując 8 spadek z rzędu. Co więcej, zauważyć można znaczną różnicę między obecnymi odczuciami a nastrojami na przyszłość. Indeks przyszłych oczekiwań osiągnął wartość 65,1 i znalazł się a poziomach niewidzianych od czasu kryzysu z 2008 roku. Jednocześnie, odczyty z zeszłego miesiąca zostały zauważalnie zrewidowane w górę (ok. 4-5 punktów). Sytuacja konsumentów pogarsza się konsekwentnie od początku 2025 roku. EURUSD (M1) Euro umacnia się o ok. 0,15% w reakcji na odczyt. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.