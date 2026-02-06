PILNE: Słabe dane o zatrudnieniu z Kanady📉

14:30 - Dane o zatrudnieniu w Kanadzie (Styczeń) Zmiana Zatrudnienia: -24,8k (Oczekiwano: 5,2k * ; Poprzednio: 8,2k)

Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 44,9k (Poprzednio: 50,2k)

Zmiana zatrudnienia na cześć etatu: -69,7k (Poprzednio: -42k)

Zmiana średniej stawki godzinowej pracowników stałych: 3,3% (Poprzednio: 3,7%)

Udział w sile roboczej: 65% (Poprzednio: 65,4%)

Stopa bezrobocia: 6,5% (Oczekiwano: 6,8% * ; Poprzednio: 6,8%) *Konsensus: Bloomberg Finance LP Rynek oczekiwał niewielkiego wzrostu, jednak dane pokazują istotny spadek zatrudnienia. Istotne jest, że za spadek zatrudnienia odpowiada jednak zatrudnienie na cześć etatu, przy czym ilość pełnych etatów wciąż rośnie. Spadała również dynamika wzrostu płac oraz sama stopa bezrobocia. Co jednak bardzo niepokojące to, że razem ze stopą bezrobocia spadła partycypacja na rynku pracy, co oznaczać może, że cześć uczestników rynku została zniechęcona do poszukiwania pracy, a spadek bezrobocia nie jest organiczny. W początkowych minutach po publikacji, Dolar kanadyjski umacnia się wobec amerykańskiego, jednak wzrost zostaje szybko wymazany. USDCAD (M1) Źródło: xStation5

