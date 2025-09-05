PILNE: Słabe dane z kanadyjskiego rynku pracy 📌USDCAD reaguje

Kanada – Dane z rynku pracy za sierpień
-
Zmiana zatrudnienia: –65,5 tys.; prognoza 4,9 tys.; poprzednio –40,8 tys.
-
Stopa bezrobocia: 7,1%; prognoza 7,0%; poprzednio 6,9%
-
Średnie godzinowe wynagrodzenie (pracownicy etatowi): 3,6%; poprzednio 3,5%
-
Zmiana zatrudnienia w pełnym wymiarze: –6,0 tys.; poprzednio –51,0 tys.
-
Zmiana zatrudnienia w niepełnym wymiarze: –59,7 tys.; poprzednio 10,3 tys.
-
Wskaźnik partycypacji: 65,1%; poprzednio 65,2%
Zatrudnienie w Kanadzie spadło w sierpniu o 66 tys. osób (–0,3%), co oznacza drugi z rzędu miesięczny spadek, głównie za sprawą strat wśród pracowników niepełnoetatowych. Wskaźnik zatrudnienia obniżył się do 60,5%, a stopa bezrobocia wzrosła do 7,1%, najwyższego poziomu od 2016 roku (z wyłączeniem okresu pandemii).
Największy spadek odnotowano w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym (–58 tys.) oraz kobiet (–35 tys.), których wskaźniki zatrudnienia osiągnęły najniższe poziomy od kilku lat. Zatrudnienie wśród młodzieży i osób starszych pozostało w zasadzie bez zmian. Samozatrudnienie spadło wyraźnie, kontynuując wcześniejszy trend spadkowy.
W ujęciu sektorowym straty koncentrowały się w obszarze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (–26 tys.), transportu i logistyki (–23 tys.) oraz przemysłu wytwórczego (–19 tys.), częściowo zrównoważone przez wzrost w budownictwie (+17 tys.). Pomimo słabszego rynku pracy, średnie godzinowe płace wzrosły o 3,2% r/r do 36,31 CAD.
Po publikacji danych z rynku pracy w Kanadzie i USA kurs USDCAD odbił o 0,3%. Raport z Kanady okazał się wyraźnie słabszy od amerykańskiego, co wzmacnia oczekiwania na bardziej agresywne luzowanie polityki pieniężnej przez Bank of Canada. Reakcja na USDCAD jest mieszana, ponieważ równolegle osłabił się też amerykański dolar, po słabych danych NFP.
Źródło: xStation5
