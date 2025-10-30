PILNE: Soja odwraca wcześniejsze spadki wobec komentarza Bessenta

- Chiny mają zakupić 12 mln ton soi jeszcze w tym roku
Bessent zapowiedział, że Chiny jeszcze w tym roku mają zakupić 12 mln ton soi z USA, natomiast w trzech kolejnych latach Chiny mają kupować po 25 mln ton. W 2024 roku Stany Zjednoczone sprzedały do Chin 27 mln ton soi. Produkcja wynosi niecałe 120 mln ton. Soja spadała po spotkaniu pomiędzy Trumpem oraz Xi wobec braku konkretów na temat zakupów. Niemniej same zapowiedzi ze strony Bessenta mogą nie być wystarczające, aby podtrzymać dobre nastroje na rynku.
