08:00 · 16 grudnia 2025

PILNE: Spadek zatrudnienia w UK i wyższe płace. Funt traci

GBP/USD
Forex
  • Mieszane dane o zatrudnieniu z UK. Zatrudnienie dalej spada
  • Funt traci po danych

Zmiana zatrudnienia w Wielkiej Brytanii: -38 tys. (oczekiwano: -20 tys.; poprzednio: -32 tys.)

Zatrudnienie 3m/3m: -16 tys. (oczekiwano: -75 tys.; poprzednio: -22 tys.)

Tygodniowe średnie zarobki: 4,7% r/r (oczekiwano: 4,4% r/r; poprzednio: 4,8% r/r)

Stopa bezrobocia wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 5,1% z 5,0%, a zatrudnienie w ujęciu 3 miesięcznym spadło o 16 tys., co było lepsze od prognoz, ale nadal potwierdza słabnięcie rynku pracy. Z kolei wynagrodzenia utrzymały się na wysokich poziomach – wzrost płac bazowych to z bonusami to 4,7% r/r, nieco powyżej oczekiwań – co może niepokoić Bank Anglii z perspektywy inflacyjnej, ale jednocześnie sygnalizuje utrzymujący się presję kosztową mimo pogarszających się warunków zatrudnienia. Funt traci po danych, co wynika z raczej słabego obrazu gospodarczego, ale jednocześnie wyższe płace mogą stanowić problem dla niektórych decydentów polityki monetarnej. Oczekuje się, że BoE obniży stopy procentowe na czwartkowym posiedzeniu. 

 

 

17 grudnia 2025, 19:55

