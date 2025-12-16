PILNE: Spadek zatrudnienia w UK i wyższe płace. Funt traci

- Mieszane dane o zatrudnieniu z UK. Zatrudnienie dalej spada
- Funt traci po danych
- Mieszane dane o zatrudnieniu z UK. Zatrudnienie dalej spada
- Funt traci po danych
Zmiana zatrudnienia w Wielkiej Brytanii: -38 tys. (oczekiwano: -20 tys.; poprzednio: -32 tys.)
Zatrudnienie 3m/3m: -16 tys. (oczekiwano: -75 tys.; poprzednio: -22 tys.)
Tygodniowe średnie zarobki: 4,7% r/r (oczekiwano: 4,4% r/r; poprzednio: 4,8% r/r)
Stopa bezrobocia wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 5,1% z 5,0%, a zatrudnienie w ujęciu 3 miesięcznym spadło o 16 tys., co było lepsze od prognoz, ale nadal potwierdza słabnięcie rynku pracy. Z kolei wynagrodzenia utrzymały się na wysokich poziomach – wzrost płac bazowych to z bonusami to 4,7% r/r, nieco powyżej oczekiwań – co może niepokoić Bank Anglii z perspektywy inflacyjnej, ale jednocześnie sygnalizuje utrzymujący się presję kosztową mimo pogarszających się warunków zatrudnienia. Funt traci po danych, co wynika z raczej słabego obrazu gospodarczego, ale jednocześnie wyższe płace mogą stanowić problem dla niektórych decydentów polityki monetarnej. Oczekuje się, że BoE obniży stopy procentowe na czwartkowym posiedzeniu.
Podsumowanie dnia: półprzewodniki na czele wyprzedaży, platyna i srebro na historycznych szczytach 🚀
Dlaczego analiza spółek technologicznych często kończy się błędem? 💻📈
Komentarz Giełdowy: WIG20 rządził GPW w 2025 roku
PILNE: Mieszany odczyt zapasów ropy w USA
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.