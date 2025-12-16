Wykres dnia: Bitcoin (16.12.2026)

Bitcoin w ciągu ostatniego tygodnia stracił ponad 7% i ponownie zbliżył się do dolnej strefy wyprzedaży pod koniec listopada. Ze spadkiem zbiegła się również informacja, że Senacka Komisja Bankowa USA opóźniła prace nad długo oczekiwanym projektem ustawy dotyczącym struktury rynku kryptowalut, przesuwając wszelkie posiedzenia na początek 2026 r. Komisji nie udało się sfinalizować ponadpartyjnego porozumienia przed końcem roku. Biuro przewodniczącego Tima Scotta podkreśliło, że negocjacje z Demokratami nadal trwają, lecz kwestie związane ze stabilnością finansową, integralnością rynku i zasadami etycznymi wciąż spowalniają postęp. Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie podziału nadzoru nad aktywami cyfrowymi między SEC a CFTC — w szczególności poprzez nadanie CFTC wiodącej roli w regulowaniu rynku spot kryptowalut. Obie komisje muszą jednak jeszcze przyjąć własne wersje projektu, zanim będzie można pracować nad wspólną ramą regulacyjną. Brakuje obecnie konkretnego terminu, w którym można spodziewać się uchwalenia regulacji. Dodatkowo 2026 rok rozpoczyna się od napiętego harmonogramu, w którym uwaga Kongresu będzie również skoncentrowana na kwestiach finansowania rządu (ponownie). Następnie w listopadzie ponownie na wyborach midterm. Sentyment na rynku kryptowalut jest bardzo słaby w ostatnim okresie. Bitcoin osłabł w warunkach przedłużającej się niepewności regulacyjnej oraz szerszego odwrotu od aktywów ryzykownych. Choć samo opóźnienie projektu nie jest jedynym czynnikiem spadków, wzmacnia ostrożne nastawienie inwestorów.



