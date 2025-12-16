PILNE: Dane instytutu ZEW lepsze od oczekiwań! Euro delikatnie się umacnia

Indeks: Instytutu ZEW za grudzień Aktualne Odczyt: 45,8

Prognoza: 38,5

Poprzednia wartość: 38,5 Indeks ZEW mierzy oczekiwania inwestorów instytucjonalnych co do kondycji niemieckiej gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Aktualny odczyt za grudzień wyniósł 45,8, co jest wyraźnie wyższe od prognozy na poziomie 38,5 oraz od poprzedniego wyniku z listopada, który również wynosił 38,5. Oznacza to, że inwestorzy stali się znacznie bardziej optymistyczni co do przyszłego rozwoju gospodarczego Niemiec. Indeks ZEW jest ważny, ponieważ daje wczesny sygnał zmian w nastrojach inwestorów i może przewidywać kierunek gospodarki niemieckiej oraz eurostrefy. Wysoki wzrost indeksu często wskazuje na poprawę oczekiwań gospodarczych. Źródło: xStation5

