DE40: Europejskie giełdy tracą w oczekiwaniu na dane z USA

Na początku tygodnia rynki mają wiele powodów do zachowania ostrożności. Przed nami ważne publikacje danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych, posiedzenia najważniejszych banków centralnych w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Japonii, a także wydarzenia techniczne na rynkach finansowych związane z wygasaniem kontraktów. W efekcie większość europejskich indeksów tracą na wartości. Na godzinę 11:25 niemiecki DAX cofa się o około 0,4%, brytyjski FTSE traci 0,3%, hiszpański IBEX 35 spada o 0,2%. Na lekkim plusie jest w tym momencie francuski CAC40.

Dziś uwagę przyciągają również dane z Niemiec. Indeks ZEW za grudzień wyniósł 45,8, co jest wyraźnie powyżej prognozy 38,5 oraz poprzedniego wyniku z listopada. Wskazuje to, że inwestorzy są znacznie bardziej optymistyczni co do przyszłości niemieckiej gospodarki. Indeks ZEW jest ważny, ponieważ pokazuje nastroje inwestorów instytucjonalnych i może sugerować kierunek rozwoju rynku akcji oraz kursu euro.

Mimo pozytywnych odczytów z Niemiec głównym źródłem dzisiejszych spadków są czynniki globalne. Inwestorzy czekają przede wszystkim na dane z USA dotyczące inflacji i rynku pracy, które mogą wpłynąć na oczekiwania co do cięć stóp procentowych w 2026 roku. Silny rynek pracy w Stanach Zjednoczonych może zwiększyć rentowności obligacji i wywierać presję na wyceny akcji, w tym niemieckich spółek z DAX.

Drugim istotnym tematem są rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy. Według Donalda Trumpa porozumienie jest bliżej niż kiedykolwiek, a Stany Zjednoczone mogłyby zaoferować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w stylu NATO. Informacje te wywołały realizację zysków w europejskim sektorze obronnym

Dzisiejsze notowania kontraktów na indeks DE40 znajdują się pod wyraźną presją sprzedaży. Na korektę wpływają m.in. pogłoski o możliwym zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, co wywołuje ostrożność inwestorów. Dodatkowo rynek oczekuje na kluczowe dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych oraz na decyzje banków centralnych, co wprowadza niepewność i ogranicza większe ruchy cenowe. Mimo krótkoterminowej presji, szerzej rzecz biorąc, indeks pozostaje w fazie konsolidacji, oscylując wokół średnich kroczących 50-, 100- i 200-dniowych, co wskazuje na względną równowagę pomiędzy popytem i podażą. W perspektywie najbliższych sesji inwestorzy będą uważnie obserwować sygnały z rynków makroekonomicznych, które mogą przesądzić o kierunku kolejnych ruchów cenowych.

Wiadomości spółkowe:

Notowania europejskich spółek z branży zbrojeniowej znajdują się dziś pod wyraźną presją spadkową. Najmocniej tracą akcje Rheinmetall(RHM.DE), RENK(R3NK.DE) oraz Hensoldt(HAG.DE), a spadki obejmują również takie firmy jak Dassault Aviation(AM.FR), Thales(HO.FR), Kongsberg(KOA.NO), Leonardo(LDO.IT) i Saab(SAABB.SE). Osłabienie sektora jest efektem doniesień o postępach w rozmowach pokojowych dotyczących konfliktu w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że osiągnięcie porozumienia jest bliższe niż kiedykolwiek wcześniej, a Waszyngton rozważa zapewnienie Ukrainie istotnych gwarancji bezpieczeństwa, porównywalnych do mechanizmów obowiązujących w NATO.Dla rynków sygnały te oznaczają możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na sprzęt wojskowy w Europie, które w ostatnich latach rosło w związku z trwającą wojną.

Akcje BASF(BAS.DE) rosną dziś po ogłoszeniu pozytywnych informacji dotyczących kluczowego zakładu w Ludwigshafen oraz strategii rozwoju spółki. BASF podpisał nową umowę zakładową, gwarantującą brak przymusowych zwolnień do końca 2028 roku przy realizacji celów rentowności. Jednocześnie firma planuje inwestycje na poziomie 1,5–2 miliarda euro rocznie w modernizację infrastruktury, zwiększenie mocy produkcyjnych i transformację w kierunku bardziej zrównoważonej chemii. Dodatkowo BASF zawarł umowę dystrybucyjną z OQEMA, która od stycznia 2026 roku będzie odpowiadać za sprzedaż produktów spółki w Europie Środkowo‑Wschodnie





