PILNE: Sprzedaż detaliczna w Polsce powyżej oczekiwań! 🚀

10:00 - Sprzedaż detaliczna z Polski (Październik): YoY: 5,5% (Oczekiwano: 3,8%, Poprzednio 6,6%)*

MoM: 6,7% (Oczekiwano: 5%, Poprzednio: -2,5%)* *Konsensus: Bloomberg Finance Lp Sprzedaż detalistów w Październiku okazała się zauważalnie wyższa od prognoz. Szczególnie wysoko rosnąc w ujęciu miesięcznym, bo o aż ponad 6%, choć częściowo jest to efekt niskiej bazy wynikającej z serii niskich odczytów. Wzrost w ujęciu rocznym utrzymuje się w okolicy swojej rocznej średniej. Ostatecznie, Polski konsument okazuje się nieco bardziej odporny od oczekiwań rynku. Dane GUS wskazują na szczególnie duży wzrost w segmencie sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz wyposażenia gospodarstwa domowego. Jedyną kategorią, w której zanotowano spadek, są artykuły czytelnicze. Pozytywne zaskoczenie wspiera nieznaczną korektę wzrostową na cenach kontraktów na WIG20. W20 (D1) Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.