PILNE: Sprzedaż detaliczna w USA powyżej oczekiwań!

Wyniki sprzedaży detalicznej Sprzedaż detaliczna (m/m): 1,7% (prognoza: 1,4%, poprzedni wynik: 0,6%)

Sprzedaż z wyłączeniem samochodów (m/m): 1,9% (prognoza: 1,3%, poprzedni wynik: 0,5%)

Sprzedaż z wyłączeniem samochodów i paliw (m/m): 0,6% (poprzednio: 0,4%)

Sprzedaż detaliczna (r/r): najnowszy wynik (poprzedni: 3,7%) Marcowe dane o sprzedaży detalicznej w USA zaskoczyły mocno na plus – główny odczyt wyniósł +1,7% m/m wobec oczekiwanych +1,4%, a poprzedni miesiąc został zrewidowany w górę do +0,7%. Szczególnie mocno wypadła sprzedaż z wyłączeniem samochodów (+1,9% vs oczekiwane +1,4%), co sugeruje, że popyt był szeroko rozłożony, a nie napędzony jedną kategorią. Kluczowa miara Control Group – bezpośredni input do PKB – wzrosła o +0,7% wobec oczekiwań zaledwie +0,2%, co jest bardzo silnym sygnałem dla prognoz wzrostu gospodarczego w Q1. Dlaczego te dane są ważne? Sprzedaż detaliczna jest jednym z kluczowych wskaźników kondycji konsumentów w Stanach Zjednoczonych, którzy odpowiadają za większość wzrostu gospodarczego. Dane te, zwłaszcza po wyłączeniu sprzedaży samochodów i paliw, pomagają ocenić rzeczywistą siłę popytu oraz aktualne tempo aktywności gospodarczej. Utrzymujący się wzrost sprzedaży wskazuje na odporność konsumentów pomimo wysokich stóp procentowych. Z punktu widzenia Rezerwy Federalnej wynik ten wpływa na ocenę presji ze strony popytu oraz oczekiwań dotyczących przyszłych obniżek stóp procentowych. W przypadku rynków finansowych wpływa on na wycenę dolara, obligacji i akcji, a jednocześnie zmniejsza obawy o gwałtowne spowolnienie gospodarcze. Źródło: xStation5

