PILNE: Trump komentuje wojnę z Iranem 🚨Indeksy cofnęły się

Donald Trump za pośrednictwem Truth Social stwierdził, że nowe władze Iranu są mniej radykalne i inteligentniejszee od poprzednich i właśnie poprosiły o zawieszenie broni. Stwierdził, że USA rozważą to, jeśli Cieśnina Ormuz będzie otwarta dla żeglugi i wolna od ryzyk. Dopóki to się nie stanie USA będą atakować Iran, sprawiając, że kraj 'cofnie się do epoki kamienia łupanego'. Po komentarzu Trumpa indeksy giełdowe cofnęły się, a inwestorzy obawiają się, że oznacza to eskalację konfliktu. Iran oficjalnie nie wystosował do USA propozycji zawieszenia broni a rynki są niepewne co do strategii USA i intencji administracji Białego Domu.
Źródło: xStation5
