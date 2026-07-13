PILNE: Trump wznawia blokadą Cieśniny oraz ogłasza 20% „myto” na transport przechodzący przez ten szlak 🚢

Ropa reaguje błyskawicznym, gwałtownym wzrostem na wypowiedź Trumpa o reaktywacji „blokady irańskiej” i nowej roli USA jako płatnego „strażnika” Cieśniny Hormuz – rynek natychmiast wycenia ryzyko geopolityczne, mimo że sam przepływ towarów formalnie ma zostać zachowany.
Co powiedział Trump
Prezydent USA ogłosił na Truth Social, że Cieśnina Hormuz „jest i pozostanie otwarta, z Iranem lub bez niego”, jednocześnie reaktywując blokadę wymierzoną wyłącznie w statki i klientów Iranu. Nowość to model finansowania – USA mają być teraz formalnym „Guardianem Cieśniny Hormuz” i pobierać 20% opłaty od wartości całego przewożonego tam cargo w zamian za ochronę.
Reakcja rynku ropy
Wykres OIL CFD na M5 pokazuje klasyczny „news spike” – świeca wybija się gwałtownie w górę z poziomu ok. 78,3 USD do 79,85 USD, przebijając wszystkie trzy EMA (50/100/200) niemal w jednym ruchu. RSI (14) wskoczyło do 72,2, czyli w strefę wykupienia, co potwierdza, że impuls był bardzo szybki i emocjonalny, typowy dla reakcji na newsy geopolityczne.
Warto pamiętać kontekst z ostatnich miesięcy – rynek wielokrotnie już reagował podobnie na komunikaty Trumpa dotyczące Hormuzu, np. w kwietniu ropa WTI skoczyła o 8% do ponad 104 USD po ogłoszeniu blokady portów irańskich, a w lipcu Brent testował 80 USD po zerwaniu rozejmu z Iranem. Historia pokazuje, że takie ruchy bywają krótkotrwałe, jeśli faktyczny przepływ ropy przez cieśninę nie zostaje realnie zakłócony.
Dlaczego to istotne dla rynku
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Cieśnina Hormuz odpowiada za ok. 20% globalnego handlu ropą, więc nawet retoryczne ryzyko dla jej przepustowości podnosi premię za niepewność w cenie.
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Nowy element – 20% „myto” na cargo – to precedens, który może zwiększyć koszty logistyczne i ceny frachtu, co rynek częściowo wycenia jako podwyższenie kosztów transportu ropy, nie tylko ryzyko dostaw.
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Kluczowe pytanie dla dalszej reakcji: czy Iran zaakceptuje rolę „wykluczonego” gracza bez odpowiedzi militarnej, czy potraktuje to jako kolejną eskalację i podejmie działania odwetowe w regionie.
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Komentarz giełdowy: Półprzewodniki i pamięć tracą? Dobrze.
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Komentarz walutowy: Cieśnina Ormuz znów zamknięta?
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